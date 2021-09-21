- 2021年09月21日 13:51 (配信日時 09月21日 13:49)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者2億2899万人超 死者490.4万人
［２１日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で２億２８９９万人を超え、死者は４９０万４１４１人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は０４００ＧＭＴ（日本時間午後１時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 676,086 42,187,464 20.7
India 445,133 33,478,419 3.29
Brazil 590,752 21,239,783 28.2
United Kingdom 135,252 7,465,448 20.35
Russia 407,984 7,294,672 28.24
France 116,030 6,955,333 17.32
Turkey 61,770 6,873,698 7.5
Iran 117,526 5,442,232 14.37
Argentina 114,429 5,239,232 25.72
Colombia 125,895 4,941,064 25.36
Spain 85,783 4,929,546 18.33
Italy 130,354 4,638,516 21.57
Indonesia 140,634 4,192,695 5.25
Germany 92,972 4,147,201 11.21
Mexico 271,503 3,569,677 21.52
Poland 75,488 2,898,299 19.88
South Africa 86,216 2,884,135 14.92
Philippines 36,934 2,385,616 3.46
Ukraine 54,919 2,350,646 12.31
Peru 199,066 2,167,008 61.01
Malaysia 23,443 2,097,830 7.44
Netherlands 18,123 1,986,241 10.52
Iraq 21,869 1,978,412 5.69
Czech Republic 30,431 1,686,364 28.63
Japan 17,227 1,677,810 1.36
Chile 37,359 1,647,469 19.95
Canada 27,434 1,581,910 7.4
Bangladesh 27,251 1,544,238 1.69
Thailand 15,469 1,489,186 2.23
Israel 7,555 1,235,064 8.51
Pakistan 27,246 1,226,008 1.28
Belgium 25,497 1,219,814 22.3
Romania 35,592 1,152,052 18.28
Sweden 14,753 1,143,973 14.5
Portugal 17,907 1,062,048 17.41
Morocco 13,958 920,374 3.87
Serbia 7,808 872,110 11.18
Kazakhstan 10,763 862,862 5.89
Switzerland 10,621 827,107 12.48
Hungary 30,136 818,231 30.83
Jordan 10,624 814,676 10.67
Cuba 6,796 801,367 5.99
Nepal 11,048 785,541 3.93
United Arab Emirates 2,077 733,003 2.16
Austria 10,896 725,434 12.33
Tunisia 24,553 700,807 21.23
Vietnam 17,305 695,744 1.81
Greece 14,505 632,908 13.52
Lebanon 8,294 618,278 12.11
Georgia 8,575 595,926 23.01
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