アメリカのテレビ界最高峰と言われるエミー賞で、動画配信サービスのネットフリックスとアップルが存在感を示しました。新型コロナウイルスの感染拡大でステイホームが定着し、多くの人たちが動画配信のドラマでパンデミックを乗り切ったそうです。一方、中国では14歳以下の若者がTik Tok(中国名はDouyin)を見られる時間を1日あたり40分に制限する動きも。はNetflix and Apple take honours at Emmys dominated by streaming services(エミー賞、ネットフリックスやアップルなどの動画配信サービスが独占)の中で、ロサンゼルスで19日に開かれたエミー賞で、シリコンバレーに本拠を置く動画配信サービスのネットフリックスとアップルTVが賞を総なめにしたと報じています。作品賞は、最も注目されるドラマ部門がイギリス女王エリザベス2世を描いたネットフリックスの「ザ・クラウン」、コメディ部門がアップルの「テッド・ラソ:破天荒コーチがゆく」、リミテッドシリーズ部門がネットフリックスのチェスドラマ「クイーンズ・ギャンビッド」で「動画配信サービス会社が制作する作品の独占的な地域を確立した」と報じています。「ザ・クラウン」はネットフリックスが制作し、ドラマ部門の主演男優賞、主演女優賞、助演男優賞、助演女優賞の全てで受賞したということです。動画配信を巡っては、ディズニー+、パラマウント+、HBOマックスなど新規参入が相次いでいることから今後、競争はさらに厳しくなるとしています。は、ネットフリックスが「ザ・クラウン」や「クイーンズ・ギャンビット」などで。前の週に発表になった技術的な賞などもあわセて44の賞を受賞し「1974年にCBSテレビ以来の快挙だ」と報じています。8年前に「ハウス・オブ・カーズ」でエミー賞に初参入したネットフリックスに対して、アップル+はわずか2年弱で「テッド・ラソ」で快挙を成し遂げたとしています。HBOとHBOマックスがあわせて19、デイスニー+が14、アップルTV +が10、NBCテレビが8つの賞を取ったということです。また、オンラインだった去年に対してリアルで行われた授賞式では新型コロナウイルスの感染で亡くなった家族や知人に言及する受賞者が多かったとしています。一方、はTikTok Maker Caps Screen Time for Youths in China(TikTokの運営会社、中国では若者向けに利用時間を制限)の中で、短い動画を配信するTikTokを運営するByteDanceが中国では14歳以下の利用者に対して1日あたりの利用時間を40分に制限することになったと報じています。中国ではTik TokではなくDouyinとして知られ、時間帯についても午前6時から午後10時の間に限られるとしています。会社はこの理由として、若者を有害なコンテンツから守るためだと説明しているということです。これに先立って中国当局は先月、若者の「ゲーム中毒」を阻止するためにビデオゲームで遊べる時間も制限したとこのことです。