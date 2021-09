「いくつかの方法があって、1つが悲惨な結果に終わる方法であるとき、人はそれを選ぶ」――エドワード・A・マーフィー・ジュニア - 岡上貞夫

プレーで実感する「マーフィーの法則」

エンジニアのエドワード・A・マーフィー・ジュニアは、1949年にアメリカの空軍研究所からエドワーズ空軍基地にやってくると、加速度計に発生した異常を調べ、ひずみゲージのブリッジにあった(誰かの)配線間違いが原因であるとつきとめた。

その際に、"If there is any way to do it wrong, he will"「いくつかの方法があって、1つが悲惨な結果に終わる方法であるとき、人はそれを選ぶ」と言ったとされている。

そう、エドワード・A・マーフィー・ジュニアは、日本でもとくに1990年代に流行した「マーフィーの法則」の由来となった人物だ。

日頃から含蓄のある言葉を使うことで知られていたマーフィーの語録をまとめたのが、1977年に出版されたMurphy's Law and Other Reasons why Things Go Wrongだ。これは全米のベストセラーになった。

「失敗する可能性のあるものは、失敗する」

「絶好のチャンスは、最悪のタイミングでやってくる」

「捨てるとすぐに必要となる」

「落としたトーストがバターを塗った面を下にして着地する確率は、カーペットの値段に比例する」

「洗車しはじめると雨が降る。雨が降ってほしくて洗車する場合を除いて」

このように、さまざまな経験則に基づいて、あらゆる失敗の起こるさまを、さも法則があるかのように皮肉とユーモアに満ちた表現で紹介している。

人間の持つ弱さ、魔訶不思議な行動、破滅に向かってしまう精神構造などを、短い言葉のなかに皮肉と冷笑をたくみに隠して表現していることから、「上質な意地悪」ととらえられなくもない。

ゴルフという複雑怪奇なゲームでは、この「マーフィーの法則」がとてもよく実感できるのではないかと私は思っている。スポーツでありながら、知的興奮を含み、筋力よりも脳でプレーするゲームといわれるゴルフならでは、ではないだろうか。

練習ではうまくいくのに、コースに限って失敗する

「マーフィーの法則」など知るはずもない古き時代の偉大なゴルファー、トム・モリス・シニアが次のような言葉を残している。

「練習はどうあれ練習にすぎない。たいていの場合、練習では高い確率でうまくいくものだが、コースではその確率が逆になる」

たとえば、アプローチショットが苦手で練習に行く。マットの上からではソールが滑って微妙なダフリがわからないからと、芝の上から打てる練習場を選ぶ念の入れようだ。そして、十中八九うまく打てるようになって自信をつけ、コースへ行くと、逆に十中八九失敗してしまうというわけだ。

まさに、「失敗する可能性のあるものは、失敗する」という「マーフィーの法則」が働いたと思わざるをえない。

ティーイングエリアでドライバーを手にしてホールのレイアウトを眺めると、左サイドには白いOB杭が並んでいて、フェアウェイの左側にはバンカーもある。このバンカーはOBになりそうなボールを救ってくれることもあるだろうが、できれば入れたくない。ティーから50ヤード先までは、左半分に池も配置されているが、チョロでも打たない限り飛び越えることは問題なさそうだ。右サイドは安全だが、右にドッグレッグしているので、あまり右に打ちすぎるとセカンドでグリーンを狙いにくい……

こんな観察からマネジメントすると、ドライバーの狙いどころはフェアウェイのセンター、いやもっと安全にフェアウェイの右サイド、いやいやセカンドショットが打ちやすいようにフェアウェイの左サイドを果敢に狙う、ただし左サイドのバンカーに届かない3番ウッドに持ち替える……などなど、いくつもの選択肢がゴルファーの頭をよぎるにちがいない。

そして、このホールを攻略する最適な方法として、左サイドのバンカー狙いで、バンカーまで届かない3番ウッドでティーショットすることを選択したとする。しかし、3番ウッドでのティーショットには慣れていないので、心に一抹の不安が残る。

それでも、これが最適な選択だと信じてスウィングしたのだが、結果は最悪のチョロですぐ目の前の池にドボン……。どなたも似たような経験をお持ちではないだろうか。

「いくつかの方法があって、1つが悲惨な結果に終わる方法であるとき、人はそれを選ぶ」

表題の「マーフィーの法則」が、現実のラウンドで起こってしまったわけだ。このように「ゴルフ版マーフィーの法則」はいたるところで発生しているようで、多くの名手たちもそんな名言を残している。

これらは、まるで「マーフィーの法則」を意識して語られた名言ではないかと思うほどだ。

「失敗しそう」な思考を逆手にとる

「マーフィーの法則」は、日常のなかで生じた数々のユーモラスでしかも哀愁に富む経験則をまとめたものであって、それが法則として本当に成り立つかどうかは別だ。

だから、必ずしも法則通りに事が起こるわけではないはずだ。経験から思考して陥りやすい自虐的な悲観論を、法則として具現化することで、実際にそれが起こったときのショックを和らげようという心理的自己防衛策ともいえるだろう。

一方で、「常に最悪の状況を想定すべし」という観念は、システム開発、災害予防、危機管理などの分野で現実問題として重要視される。「マーフィーの法則」に配慮して、もう一歩進めた考えに転換することで、システムトラブルを避けたり、防災に役立てたり、リスクをコントロールできるわけだ。つまり、悪いほうへ行きそうなことを、よいほうへ向ける方法としても活用されているのだ。

「洗車しはじめると雨が降る。雨が降ってほしくて洗車する場合を除いて」の法則を例にとれば、「雨を降らせたいから洗車をしよう、と考えて洗車すれば晴れになる」いうように転換してしまうのだ。

ゴルフでも、「ダフらないように打とうとすると、ザックリになる」という法則が思い浮かぶゴルファーは多いと思うが、これも「少しダフらせようと思って打てば、ザックリにならない」と転換すればいい。

実際、アプローチショットでは、ソールで芝を擦るようにダフリ気味のストロークをしようとすると、ザックリとウェッジの歯が食い込んでしまうことがなく、結果はまずまずとなるものだ。

「ゴルフ版マーフィーの法則」をまとめた本があるのかどうかは知らないが、ゴルファーの皆さんはそれぞれ「あるある」的な法則をお持ちなのではないだろうか。そしてそれは、「失敗する可能性のあるものは、失敗する」の法則に通じるものが多いだろう。

それをそのまま法則として信じたままだと、実際にミスショットになってしまうことも多いはずだ。実戦のラウンドでそのような「あるある」法則を思考してしまったら、まずは深呼吸でもして、法則を逆手に取るような方法を考えてみよう。

「入れたいと思うほどショートパットは外れる」という法則を思考してしまったら、「入れたいから外そうと思って打とう」と逆手にとる。意外にも、わざとミスをしようと逆説を唱えてみると、たいしたミスにならないことも多いと気づけるかもしれない。