デルタ株の感染拡大でアメリカではレストランだけでなく、公立学校の給食も屋外でとる動きが出ているそうです。はRestaurants Close Dining Rooms Again as Delta-Driven Infections Spread(屋内の食事、デルタ株のまん延で再びNGに)の中で、McDonald'sやChick-fil-Aなどの大手ファストフードチェーンがデルタ株のまん延を受けて、屋内の食事を縮小して、気候がよい間に何とかパティアで食事してもらおうと努めていると報じています。労働省の統計では先月、全米で4万1500人がバーやレストランで失職し、去年12月以来のマイナスだったそうです。初夏の段階で広がっていた楽観的なムードは消えたということで、全米のレストランの業界団体が1000人を対象にアンケートしたところ、約20%が外食をしなくなったと応えたほか、9%が予約をキャンセルしたと答えたとしています。はParents and teachers push to move school lunches outdoors to help reduce spread of virus(保護者や教諭、ウイルス感染防止に向けて給食を屋外に移動)の中で、ワシントンの小学校では給食の時間に児童たちが屋外で距離をとって食事していることを確認するため保護者がボランティアとして見守っている一方で、近くの別の小学校では銃撃戦の危険性を受けて屋外でもっとも安全に食事できるところを模索していると伝えています。給食と言えば、長らく楽しい時間だったのが新型コロナウイルスの感染拡大により保護者や教諭にとって緊張の時間に変わったとしています。というのは屋内でのマスク着用が厳しく求められているワシントンでも、マスクを外せる時間だからとのことです。全米でも屋外で給食がとれるよう、テントや屋外用のテーブルなどの用意を急いでいるとしています。公衆衛生の専門家は、マスクを外して食事するのは15分以内にとどめ、話す際にはマスクを着用するべきだと指摘しているということです。はNew York welcomes back students on Monday, as national trends off sings of hope(ニューヨーク市、全米で希望が広がるなかで13日に授業再開)のなかで、ニューヨーク市の公立学校が13日、新学年を開始し、多くの場合、リアルの登校は1年6か月ぶりだと伝えています。ニューヨーク市の場合は、対象者の70%がワクチン接種を完了している一方で、南部のミシシッピ州はワクチン接種率が低く、新学年が始まって以来、このわずか数週間で69の集団感染を起こしているとしています。全米では感染防止策として教室にアクリル板を立てる動きが広がっていますが、喚起を妨げるとしてかえって感染を広げるのではないかという指摘が出ているそうです。メーン州では去年、授業を屋外に移す措置に踏み切ったとしています。ニューヨーク州は100年前にスペイン風邪と結核への対応で行っていたそうです。