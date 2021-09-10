- 2021年09月10日 13:50 (配信日時 09月10日 13:47)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者2億2316万人超 死者478万人
［１０日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で２億２３１６万人を超え、死者は４７８万０２７４人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は０４００ＧＭＴ（日本時間午後１時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 654,019 40,645,500 20.02
India 441,749 33,139,981 3.27
Brazil 584,421 20,928,008 27.9
United Kingdom 133,841 7,132,072 20.14
Russia 370,959 7,084,284 25.68
France 115,362 6,877,825 17.22
Turkey 59,135 6,589,165 7.18
Iran 112,935 5,237,799 13.81
Argentina 112,962 5,215,332 25.39
Colombia 125,427 4,923,197 25.26
Spain 85,218 4,903,021 18.21
Italy 129,766 4,590,941 21.48
Indonesia 138,116 4,152,955 5.16
Germany 92,500 4,039,488 11.16
Mexico 265,420 3,465,171 21.03
Poland 75,409 2,892,113 19.86
South Africa 84,327 2,843,043 14.59
Ukraine 54,175 2,306,939 12.14
Philippines 34,733 2,161,892 3.26
Peru 198,595 2,157,536 60.87
Netherlands 18,058 1,963,947 10.48
Iraq 21,333 1,939,408 5.55
Malaysia 19,163 1,900,467 6.08
Czech Republic 30,413 1,682,054 28.61
Chile 37,122 1,642,146 19.82
Japan 16,652 1,616,826 1.32
Canada 27,106 1,529,300 7.31
Bangladesh 26,794 1,524,890 1.66
Thailand 13,731 1,338,550 1.98
Belgium 25,442 1,201,056 22.25
Pakistan 26,497 1,194,198 1.25
Israel 7,279 1,142,371 8.19
Sweden 14,702 1,136,535 14.45
Romania 34,871 1,113,381 17.91
Portugal 17,836 1,052,127 17.34
Morocco 13,370 896,913 3.71
Kazakhstan 10,076 828,224 5.51
Hungary 30,080 814,409 30.77
Jordan 10,518 805,214 10.56
Switzerland 10,566 805,157 12.41
Serbia 7,468 800,359 10.7
Nepal 10,903 774,587 3.88
United Arab Emirates 2,057 726,797 2.14
Cuba 6,056 720,739 5.34
Austria 10,822 703,572 12.24
Tunisia 24,041 680,074 20.79
Lebanon 8,213 611,097 11.99
Greece 14,060 609,519 13.1
Vietnam 14,470 576,096 1.51
Georgia 8,035 572,948 21.56
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