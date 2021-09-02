- 2021年09月02日 07:40 (配信日時 09月02日 07:39)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者2億1822万人超 死者470.4万人
［１日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で２億１８２２万人を超え、死者は４７０万４１１６人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は２２００ＧＭＴ（日本時間２日午前７時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 641,330 39,383,878 19.63
India 439,020 32,810,845 3.25
Brazil 580,413 20,776,870 27.71
Russia 364,597 6,937,333 25.24
United Kingdom 132,535 6,789,581 19.94
France 114,494 6,765,708 17.09
Turkey 56,675 6,387,082 6.88
Argentina 111,812 5,185,620 25.13
Iran 108,393 5,025,233 13.25
Colombia 124,945 4,909,086 25.17
Spain 84,340 4,855,065 18.02
Italy 129,221 4,539,991 21.39
Indonesia 133,676 4,100,138 4.99
Germany 92,199 3,946,651 11.12
Mexico 259,326 3,352,410 20.55
Poland 75,358 2,889,036 19.84
South Africa 82,496 2,787,203 14.28
Ukraine 53,833 2,288,371 12.06
Peru 198,295 2,150,006 60.78
Philippines 33,533 2,003,955 3.14
Netherlands 18,010 1,941,055 10.45
Iraq 20,878 1,895,459 5.43
Malaysia 16,942 1,765,016 5.37
Czech Republic 30,404 1,679,476 28.6
Chile 36,937 1,638,675 19.72
Japan 16,154 1,516,661 1.28
Bangladesh 26,274 1,503,680 1.63
Canada 26,932 1,499,165 7.27
Thailand 11,841 1,213,954 1.71
Belgium 25,374 1,182,810 22.19
Pakistan 25,889 1,163,688 1.22
Sweden 14,692 1,127,917 14.44
Romania 34,591 1,100,208 17.77
Israel 7,082 1,082,363 7.97
Portugal 17,743 1,037,927 17.25
Morocco 12,749 866,968 3.54
Hungary 30,059 812,531 30.75
Jordan 10,422 798,091 10.47
Kazakhstan 9,402 793,791 5.15
Switzerland 10,501 779,661 12.33
Nepal 10,770 764,295 3.83
Serbia 7,292 762,933 10.44
United Arab Emirates 2,041 718,370 2.12
Austria 10,772 688,305 12.18
Tunisia 23,538 666,168 20.35
Cuba 5,303 652,855 4.68
Lebanon 8,053 602,266 11.76
Greece 13,691 587,964 12.76
Georgia 7,408 549,811 19.88
Saudi Arabia 8,552 544,634 2.54
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