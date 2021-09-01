- 2021年09月01日 14:05 (配信日時 09月01日 14:03)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者2億1771万人超 死者469.4万人
［１日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で２億１７７１万人を超え、死者は４６９万４８２６人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は０４００ＧＭＴ（日本時間午後１時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 639,901 39,232,472 19.59
India 438,560 32,768,880 3.24
Brazil 579,574 20,752,281 27.67
Russia 363,807 6,918,965 25.18
United Kingdom 132,535 6,789,581 19.94
France 114,494 6,765,708 17.09
Turkey 56,675 6,387,082 6.88
Argentina 111,607 5,178,889 25.08
Iran 107,794 4,992,063 13.18
Colombia 124,883 4,907,264 25.15
Spain 84,340 4,855,065 18.02
Italy 129,221 4,539,991 21.39
Indonesia 133,023 4,089,801 4.97
Germany 92,199 3,946,651 11.12
Mexico 258,491 3,341,264 20.48
Poland 75,345 2,888,670 19.84
South Africa 82,261 2,777,659 14.24
Ukraine 53,789 2,286,296 12.05
Peru 198,263 2,149,591 60.77
Philippines 33,448 1,989,857 3.14
Netherlands 18,010 1,941,055 10.45
Iraq 20,830 1,888,150 5.42
Malaysia 16,664 1,746,254 5.29
Czech Republic 30,404 1,679,189 28.6
Chile 36,885 1,637,829 19.69
Bangladesh 26,195 1,500,618 1.62
Canada 26,918 1,496,256 7.26
Japan 16,083 1,490,640 1.27
Thailand 11,589 1,204,729 1.67
Belgium 25,374 1,182,810 22.19
Pakistan 25,788 1,160,119 1.22
Sweden 14,685 1,123,413 14.43
Romania 34,570 1,098,765 17.76
Israel 7,043 1,066,352 7.93
Portugal 17,743 1,037,927 17.25
Morocco 12,649 860,948 3.51
Hungary 30,058 812,337 30.75
Jordan 10,411 797,126 10.46
Kazakhstan 9,304 789,471 5.09
Switzerland 10,501 779,661 12.33
Serbia 7,292 762,933 10.44
Nepal 10,750 762,647 3.83
United Arab Emirates 2,041 718,370 2.12
Austria 10,772 688,305 12.18
Tunisia 23,451 664,034 20.28
Cuba 5,303 652,855 4.68
Lebanon 8,053 602,266 11.76
Greece 13,656 583,658 12.72
Georgia 7,408 549,811 19.88
Saudi Arabia 8,545 544,449 2.54
トピックス
ランキング
-
1
メンタリストDaiGoの差別的発言はプラットフォーマーが断罪せよ
-
2
就任会見で早くも露呈した山中氏「市長不適格」～「辞任カウントダウン」の始まりか？
-
3
二階幹事長降ろしは、岸田派潰しの大仕掛けかも知れないので、ご用心ご用心
-
4
長時間特番「FNSラフ＆ミュージック」と東京五輪開会式の残念な共通点
-
5
｢肌色の何が悪いの?｣SNSにそう書く人たちは人種差別の本当の問題点を分かっていない
-
6
月額6万円の基本給付で生活保護が廃止？ 維新の会の恐るべき政策
-
7
坂上忍の野々村真への炎上発言にみる「テレビ的な発言」の時代遅れ
-
8
原因はコロナ失策…日本だけ“置いてけぼり不況”で大値上げ時代
-
9
結婚式場のキャンセル問題は意外と難しい
-
10
マンションと戸建て 金銭面に限って言えば戸建ての方が圧倒的に有利