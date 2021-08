米駐留部隊がアフガニスタンから撤収、アメリカ史上最長の戦争終わる

アフガニスタン駐留米軍の最後の軍用機が現地時間31日未明、アフガニスタンから離陸し、20年にわたる駐留が終了した。アメリカにとっては史上最長の戦争だった。

発表によると、現地で31日に日付が変わると間もなく、大型輸送機C17がロス・ウイルソン駐アフガニスタン代理大使を乗せて、離陸した。

米政府は一方で、撤退期限までにアフガニスタンから避難できなかった人々への外交支援は続けていくとしている。

米軍機の離陸直後、アフガニスタンを掌握した武装勢力タリバンによる祝砲が続いた。

アメリカは2001年、アフガニスタンに部隊を派遣し、タリバン政権を排除した。それから20年にわたる軍事作戦の最後、アメリカはタリバンにアフガニスタンを明け渡すことになった。

米国防総省は、第82空挺師団のクリス・ドナヒュー少将が「最後の米兵」としてC17に乗り込む様子をツイートした。

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a