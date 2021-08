米中対立の要因はいくつもありますが、新型コロナウイルスの発生源をめぐっても対立しています。



5月にバイデン大統領の指示で始まった調査は、期限の90日を迎えてすでに大統領に報告されているということですが、今後、数日以内に内容が公表されるのではないかという報道が相次いでいます。



中国・武漢の研究所からウイルスが誤って流出したという見方もある中で中国側は先手を打って、米メリーランド州の研究所から漏れた主張していて、お互いに陰謀だと批判し合っているようです。



Washington Post はBiden receives inconclusive intelligence report on covid origins(バイデン大統領、コロナ起源説について確定的な結論に至らない調査報告を受ける)の中で、新型コロナウイルスの発生源をめぐってバイデン大統領が24日、情報機関から機密報告を受け、ウイルスが動物からヒトに自然に感染したものなのか、中国の研究所から流出したものなのかを含めて、確定的な結論に至っていなかったと報じています。



これは、バイデン大統領が世界で400万人以上の死者を出している新型コロナウイルスの起源について、5月に90日以内に調査結果を提出するよう求めたもので、23日にはホワイトハウスのサキ報道官が内容を何らかの形で公表すると述べ、数日以内に機密性のない部分について公表される見通しだということです。



トランプ前大統領が去年、起源として中国の武漢にある研究所から流出したと主張し、中国当局がWHO=世界保健機関の調査チームに非協力的だったことからコロナ起源説が米中対立の火種にもなってきたとのことです。



バイデン大統領は、▼感染した動物からヒトに感染したという説と、▼研究所で誤って流出した説の2つが有力だと5月の時点で明らかにしていたとしています。



とは言え、前者についてはヒトに感染させた動物が明らかになっておらず、後者についてはパンデミックに先立って武漢の研究所で当該ウイルスを扱っていた証拠がないなど、疑問点が多いと指摘しています。



New York Times はRejecting Covid Inquiry, China Peddles Conspirary Theories Blaming the U.S.(コロナ調査を拒否した中国、アメリカ起源説の陰謀を主張)の中で、新型コロナウイルスの発生源がアメリカの研究所という説が流れた去年、あまり相手にされていなかったものの、今では中国共産党が主張しメインストリームメディアも報じていると伝えています。