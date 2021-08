【ISIS-Kの脅威】

米NPR

Politico

Reuters

欧米の報道でISIS-K(アイシス・ケイ)という言葉をよく見聞きするようになりました。アフガニスタンやパキスタンなどの地域をKhorasanと呼ぶことから「K」がつくそうで、「過激派組織ISISのアフガニスタン部隊/地域部隊」などといった注釈がついていることが多いです。はBiden Says The U.S. Is On Pace To Leave Afghanistan By the Aug. 31 Deadline(バイデン 、アメリカ軍は計画通り8月31日までに撤退へ)の中でアメリカのバイデン大統領が24日に開かれたG7首脳会議でアメリカ軍が計画通り8月31日までに撤退を終える見込みで、期限を延長しない方針を伝えたと報じています。その上で、カブールの空港でISIS-Kと呼ばれる「アフガニスタンのISIS」の脅威が増しているとして「早く終えられるに越したことはない。日増しにアメリカ軍への危機が増大する」と述べたということです。アメリカ政府は8月14日以降これまでに7万700人を退避させたのことです。はISIS terrorist threats jeopardize Afghnistan evacuation,Pentagon assessment warns(米国防総省、ISISのテロ脅威がアフガニスタン退避を危機に陥れていると分析)の中で、アメリカ国防総省の高官が24日、議会に対して、テロの脅威によってアフガニスタンの首都カブールからアメリカによる大規模退避を危機的にしていると報告したと報じています。ISIS-Kと呼ばれるISISのアフガニスタン部隊が24日、カブールの空港や軍と民間の航空機を表撃にしたことで状況が急激に悪化したとしています。与野党の議員らは24日、アメリカ市民と通訳などの協力者のアフガニスタン人の退避を終えられるようアメリカ軍の撤退期限を計画の8月31日から延ばすよう促したものの、バイデン大統領はむしろ危険が増すと主張したということです。バイデン大統領は24日、ホワイトハウスで行った記者会見で「ISIS-Kは空港、アメリカや同盟国の軍隊、さらに一般市民を標的にしようとしている」と述べて8月31日以降もアフガニスタンに残ることのリスクを強調したとしています。はU.S. Companies including Airbnb, Walmart pitch in on Afghanistan aid(エアビーアンドビー、ウォルマートなどの米企業がアフガニスタン支援に資金協力)の中で、アメリカ軍が後ろ盾となっていたアフガニスタン政府をタリバンが転覆させたことで、多くのアフガニスタン人が国外退避を余儀なくされ、これを受けてアメリカ企業が手を差し伸べていると伝えています。民泊サービスを展開するエアビーアンドビーは24日、世界各地で2万人のアフガニスタン難民に一時的な住宅を提供すると発表し、必要な資金は会社とブライアン・チェスキーCEO、それにチャリティ組織の Airbnb.org が提供するとしています。通信大手のベライゾンは25日から来月6日まで利用者によるアフガニスタン発着の通話を無料にすると明らかにしたとのことです。さらに小売最大手のウォルマートは24日、基金を通じて100万ドル(1億円余り)をアフガニスタン難民を支援する3つのNPOに寄贈すると発表したということです。