- 2021年08月26日 07:50 (配信日時 08月26日 07:50)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者2億1365万人超 死者463.4万人
［２５日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で２億１３６５万人を超え、死者は４６３万３６１２人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は２２００ＧＭＴ（日本時間２６日午前７時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 630,541 38,250,435 19.3
India 435,758 32,512,366 3.22
Brazil 575,742 20,614,866 27.49
Russia 359,006 6,804,910 24.85
France 113,788 6,649,630 16.99
United Kingdom 131,854 6,555,200 19.84
Turkey 55,177 6,272,432 6.7
Argentina 110,806 5,148,085 24.9
Colombia 124,388 4,894,702 25.05
Spain 83,527 4,804,424 17.85
Iran 104,022 4,796,377 12.72
Italy 128,855 4,494,857 21.33
Indonesia 128,252 4,008,166 4.79
Germany 92,031 3,880,411 11.1
Mexico 254,466 3,249,878 20.17
Poland 75,329 2,887,271 19.84
South Africa 79,953 2,708,951 13.84
Ukraine 53,521 2,276,590 11.99
Peru 197,944 2,143,691 60.67
Netherlands 17,974 1,926,424 10.43
Philippines 32,492 1,883,088 3.05
Iraq 20,410 1,847,697 5.31
Czech Republic 30,387 1,678,083 28.59
Chile 36,701 1,634,774 19.6
Malaysia 14,818 1,616,244 4.7
Bangladesh 25,627 1,477,930 1.59
Canada 26,849 1,476,149 7.25
Japan 15,725 1,344,510 1.24
Belgium 25,342 1,170,213 22.17
Pakistan 25,220 1,135,858 1.19
Sweden 14,670 1,119,358 14.42
Thailand 10,085 1,102,368 1.45
Romania 34,453 1,092,971 17.7
Portugal 17,674 1,025,869 17.19
Israel 6,908 1,017,825 7.78
Morocco 11,994 821,129 3.33
Hungary 30,055 811,337 30.75
Jordan 10,338 792,278 10.38
Switzerland 10,468 765,190 12.3
Kazakhstan 8,643 754,891 4.73
Nepal 10,612 752,863 3.78
Serbia 7,233 748,693 10.36
United Arab Emirates 2,028 712,411 2.11
Austria 10,770 680,179 12.18
Tunisia 22,714 644,072 19.64
Cuba 4,710 602,526 4.15
Lebanon 8,024 595,522 11.72
Greece 13,509 570,077 12.59
Saudi Arabia 8,505 543,028 2.52
Georgia 6,891 523,022 18.49
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