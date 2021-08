New York Times

現在は「緊急承認」となっているファイザーのコロナワクチンがアメリカで「正式承認」されました。感染力が強いデルタ株が広がるなか、正式承認されると、大学や企業の間で接種を義務化する動きが広がりそうだということです。はFull F.D.A. approval of the vaccines may bring more mandates.(米FDAのコロナワクチン正式承認で接種の義務化が広がることも)の中で、アメリカのFDA=食品医薬品局が23日に米ファイザーと独ビオンテックが開発した新型コロナのワクチンを正式承認する見通しで、その結果、緊急承認の段階では躊躇していた市民が接種を行うことに関係者が期待感を寄せていると報じています(日本時間のきょう早朝に正式承認されました)。全米の大学の中にはインディアナ大学のようにすでに学生にワクチン接種を義務付けた遠路もありますが、メンフィス大学のように正式承認を待って義務化する方針を示しているところもあり、正式承認が出れば義務化が広がる可能性があるとしています。国防総省は、130万人の軍人に対して、来月中旬までに、あるいはFDAの正式承認が出た時のいずれか早い方に義務化する計画をすでに発表しているということです。米モデルナのコロナワクチンの正式承認についてはファイザーの正式承認から数週間後になる見通しだとのことです。はVaccine resistance in the military remains strong, a dilemma for Pentagon as mandate(国防総省の接種義務化の方針に対して軍人の間で抵抗広がる)の中で、国防総省が打ち出した130万人の軍人へのワクチン接種義務化に対して、新型コロナの深刻さへの疑念や誤った情報が広がっていることから、抵抗が続く見通しだと伝えています。オースティン国防長官が今月初めに義務化の方針を発表した時点で3分の1程度が未接種だったとのことで、アフガニスタン情勢が緊迫化しアメリカ軍が派遣される可能性がある中で、軍人の接種は急務だと指摘しています。若さゆえに接種をしなくてもよいと考える軍人がいるほか、コロナワクチンが公共衛生や社会的な責任の問題ではなく政治問題としてとらえられ、SNSで誤った情報が拡散しているという現実もあるといいます。はUniversity of Virginia disenrolls 238 students for ot complying with university’s vaccine mandate(バージニア大学、接種義務化に従わなかった238人を認めず)の中で、バージニア大学が20日、大学のコロナワクチン接種の義務化の方針に反したとして238人について入学や復帰を認めなかったと報じています。238人のうち、実際に授業に登録していたのは49人で、残りの189人は学業に復帰する意思がなかった可能性があると大学の広報担当者が説明しているそうです。バージニア大学の全学生のうち、96.6%が接種済みで、1.3%が宗教上や健康上の理由で例外扱いされ、未接種は1%程度だということです。はBiden calls on businesses to ‘require’ vaccinations after Pfizer Covid jab gets full approval(ファイザーワクチンの正式承認を受けてバイデン、従業員にワクチン接種を求めるよう企業に呼びかけ)の中でバイデン大統領が23日、デルタ株の広がりを踏まえて、ファイザーのコロナワクチンが正式承認されたことで、企業に対して従業員のワクチン接種を求めるよう呼びかけたと伝えています。ホワイトハウスで「ワクチンが正式承認されれば職員に接種を求めようと思っていた企業やNPO、地域のリーダーの皆さん、今こそ進めてください」と述べたということです。