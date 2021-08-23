- 2021年08月23日 07:55 (配信日時 08月23日 07:54)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者2億1155万人超 死者460万人
［ワシントン ２２日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で２億１１５５万人を超え、死者は４６０万０８２１人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は２２日２２００ＧＭＴ（日本時間２３日午前７時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 627,972 37,862,951 19.22
India 434,367 32,424,234 3.21
Brazil 574,209 20,556,487 27.41
Russia 355,865 6,726,523 24.63
France 113,186 6,579,675 16.9
United Kingdom 131,591 6,460,930 19.8
Turkey 54,060 6,176,441 6.57
Argentina 110,217 5,130,852 24.77
Colombia 124,121 4,886,897 25
Spain 83,136 4,770,453 17.77
Iran 101,354 4,640,695 12.39
Italy 128,728 4,478,691 21.3
Indonesia 125,342 3,967,048 4.68
Germany 91,970 3,861,747 11.09
Mexico 252,927 3,217,415 20.04
Poland 75,315 2,886,513 19.83
South Africa 78,983 2,666,964 13.67
Ukraine 53,432 2,273,558 11.97
Peru 197,818 2,141,235 60.63
Netherlands 17,947 1,916,316 10.42
Philippines 31,596 1,824,051 2.96
Iraq 20,110 1,819,455 5.23
Czech Republic 30,384 1,677,378 28.58
Chile 36,605 1,633,153 19.54
Malaysia 13,936 1,535,286 4.42
Canada 26,789 1,465,866 7.23
Bangladesh 25,143 1,457,194 1.56
Japan 15,580 1,258,327 1.23
Belgium 25,320 1,163,726 22.15
Pakistan 24,923 1,123,812 1.17
Sweden 14,668 1,116,584 14.42
Romania 34,403 1,090,408 17.67
Thailand 9,087 1,030,281 1.31
Portugal 17,630 1,017,308 17.14
Israel 6,759 975,543 7.61
Hungary 30,046 810,781 30.74
Morocco 11,587 799,775 3.22
Jordan 10,273 788,088 10.32
Switzerland 10,439 752,761 12.26
Nepal 10,509 747,433 3.74
Serbia 7,206 741,071 10.32
Kazakhstan 8,302 736,906 4.54
United Arab Emirates 2,018 708,302 2.1
Austria 10,761 675,405 12.17
Tunisia 22,394 635,455 19.36
Lebanon 8,004 589,597 11.69
Cuba 4,481 573,751 3.95
Greece 13,318 557,246 12.41
Saudi Arabia 8,469 541,610 2.51
Georgia 6,723 510,941 18.04
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