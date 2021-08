女性を逆恨みする「非モテ男子」無差別テロの世界的多発は何を意味しているのか

[ロンドン発]英南西部プリマスで8月12日、実習生ジェイク・デイヴィソン容疑者(22)が散弾銃で母親を殺害、そのあと自宅を飛び出し通りがかった父娘を射殺、さらに2人を殺害、2人を負傷させて自殺した。銃規制が厳しいイギリスで銃乱射事件が起きるのは11年ぶりだ。

デイヴィソン容疑者はユーチューブなどへの投稿で「私は童貞だ。社会的に孤立し、交際相手の女性を見つけるのに苦労している」と告白。性的経験がないのは女性やモテる男性に原因があると攻撃する非モテ男子のオンライン・サブカルチャー「インセル」に注目が集まった。

日本でも同月6日、東京・世田谷区を走行中の小田急線車内で男が刃物を振り回して乗客に切りつけ、10人にケガを負わせた。殺人未遂の疑いで逮捕された職業不詳の容疑者(36)は「幸せそうな女性を見ると殺したいと思うようになった。誰でもよかった」と供述した。

「インセル」によるミソジニー(女性嫌悪、女性蔑視)無差別テロはネットを通じてアメリカから欧州、そして世界へと拡散している。

英キングス・カレッジ・ロンドン大学過激化・政治暴力研究国際センター(ICSR)でミソジニーや「インセル」などオンライン・サブカルチャーを研究するフローレンス・キーン氏は連続ツイートで次のような見方を示す。

22-year old Jake Davison killed 5 people in Plymouth before shooting himself.



It’s the UK’s worst shooting in a decade. His motivations are unclear. @ICSR_Centre has uncovered his online footprint, including forums yet to be reported on. Our initial thoughts...THREAD/