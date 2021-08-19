- 2021年08月19日 13:35 (配信日時 08月19日 13:30)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者2億0925万人超 死者456.5万人
［１９日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で２億０９２５万人を超え、死者は４５６万５４２４人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は０４００ＧＭＴ（日本時間午後１時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL CONFIRMED DEATHS PER 10,000
TERRITORIES DEATHS CASES INHABITANTS
United States 622,813 37,194,256 19.06
India 432,519 32,285,857 3.2
Brazil 570,598 20,416,183 27.24
Russia 353,492 6,663,473 24.47
France 112,976 6,533,383 16.87
United Kingdom 131,260 6,355,887 19.75
Turkey 53,640 6,137,203 6.52
Argentina 109,405 5,096,443 24.59
Colombia 123,688 4,874,169 24.91
Spain 82,883 4,745,558 17.71
Iran 99,691 4,556,417 12.19
Italy 128,579 4,456,765 21.28
Indonesia 121,141 3,908,247 4.53
Germany 91,921 3,837,488 11.09
Mexico 249,529 3,123,252 19.77
Poland 75,307 2,885,883 19.83
South Africa 78,377 2,638,981 13.56
Ukraine 53,336 2,268,666 11.95
Peru 197,539 2,135,827 60.55
Netherlands 17,927 1,909,211 10.4
Iraq 19,886 1,801,364 5.17
Philippines 30,623 1,776,495 2.87
Czech Republic 30,378 1,676,817 28.58
Chile 36,438 1,630,330 19.46
Malaysia 13,302 1,466,512 4.22
Canada 26,719 1,457,698 7.21
Bangladesh 24,719 1,440,644 1.53
Japan 15,528 1,207,315 1.23
Belgium 25,299 1,156,620 22.13
Sweden 14,659 1,112,958 14.41
Pakistan 24,639 1,109,274 1.16
Romania 34,365 1,088,594 17.65
Portugal 17,601 1,009,571 17.12
Thailand 8,285 968,957 1.19
Israel 6,723 962,193 7.57
Hungary 30,045 810,658 30.73
Jordan 10,252 786,585 10.3
Morocco 11,345 782,097 3.15
Switzerland 10,436 747,396 12.26
Nepal 10,396 739,907 3.7
Serbia 7,183 736,313 10.29
Kazakhstan 7,867 708,379 4.31
United Arab Emirates 2,009 705,089 2.09
Austria 10,757 671,593 12.17
Tunisia 22,148 629,702 19.15
Lebanon 7,993 586,585 11.67
Greece 13,245 547,186 12.34
Saudi Arabia 8,439 540,244 2.5
Cuba 4,156 536,609 3.67
Georgia 6,532 496,376 17.53
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