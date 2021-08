FT

ブースターと言うとロケットブースターとか、車で使うこども用のブースターシートを思い浮かべるのですが、検索するとポケモンのブースターなるものが最初に出てきます。新型コロナウイルスのワクチン接種を終えた人の免疫機能をブースト=引き上げるための追加の接種もブースター。アメリカが免疫不全状態の人に認める一方で、「ワクチン格差」をいっそう広げるという指摘も出ています。はUS agency authorises Covid booster for vulnerable people(米、免疫不全の人たちにブースター接種を認める)の中で、米FDA=食品医薬品局が12日、デルタ株のまん延を受けて、新型コロナウイルスのワクチン接種を終えた人に追加で投与する「ブースター接種」をめぐり、免疫が弱い人に対して認めると発表したと報じています。認められたのは米ファイザー製と米モデルナ製のワクチンで、臓器移植を受けた人や同レベルの免疫不全と見なされた人が対象だとしています。これについてCDC=疾病対策センターのワレンスキー所長は記者団に対して「対象はごく限られていて成人の3%程度とみられる」と話したということです。アメリカではデルタ株の広がりで新型コロナウイルスの感染確認は7日間平均で11万3000件と前の週に比べて24%増加しているとしています。はBiden Administarion Plans for Vaccine Boosters, Perhaps by fall(米バイデン政権、この秋にもブースター接種開始を計画)の中でアメリカのバイデン政権は早ければこの秋にも追加の接種=「ブースター接種」を始めるための計画を立案中だと報じています。アメリカの保健当局は先週、免疫不全の人たちを対象にブースター接種を認めましたが、秋以降は、高齢者施設や医療従事者、さらにはほかの高齢者に順次接種する計画だとしています。アメリカには現在、の余剰ワクチンがありますが、未接種者が多い国中で過剰接種をしていると見られなくないと同時に、国内でもワクチン効果に疑問符がつきかねないとして、慎重に検討しているとしています。ファウチ博士は「いずれはブースター接種が必要になる」と先週、語ったといいます。WHO=世界保健機関は一度も接種していない人たちが多い国に優先的にワクチンを配分するべきだとして9月末までのモラトリアムを求めているそうです。追加接種の効果はまだわかりませんが、イスラエルでは60歳以上に続き先週、50歳以上に対象を広げ、アメリカはその動向を注視しているとしています。EU=ヨーロッパ連合は今月、ブースター接種を正当化するほどのデータはないとしながらも、ドイツとフランスは来月から高齢者は基礎執権がある人たちを対象に開始するとのことです。