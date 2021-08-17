- 2021年08月17日 13:40 (配信日時 08月17日 13:39)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者2億0773万人超 死者454.3万人
［１７日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で２億０７７３万人を超え、死者は４５４万３３１１人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は０４００ＧＭＴ（日本時間午後１時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 621,064 36,852,756 19.01
India 431,642 32,225,513 3.19
Brazil 569,058 20,364,099 27.17
Russia 351,888 6,621,601 24.36
France 112,702 6,471,035 16.83
United Kingdom 130,953 6,267,437 19.7
Turkey 53,289 6,095,567 6.47
Argentina 109,041 5,084,635 24.51
Colombia 123,459 4,867,761 24.87
Spain 82,470 4,693,540 17.62
Iran 98,483 4,467,015 12.04
Italy 128,456 4,444,338 21.26
Indonesia 117,588 3,854,354 4.39
Germany 91,870 3,824,185 11.08
Mexico 248,380 3,101,266 19.68
Poland 75,299 2,885,461 19.83
South Africa 77,141 2,605,586 13.35
Ukraine 53,269 2,266,329 11.94
Peru 197,393 2,133,812 60.5
Netherlands 17,915 1,904,128 10.4
Iraq 19,740 1,784,594 5.14
Philippines 30,366 1,755,846 2.85
Czech Republic 30,375 1,676,297 28.57
Chile 36,380 1,629,192 19.42
Canada 26,701 1,451,969 7.21
Bangladesh 24,349 1,425,861 1.51
Malaysia 12,784 1,424,639 4.05
Belgium 25,287 1,149,869 22.12
Japan 15,424 1,148,601 1.22
Sweden 14,658 1,110,147 14.41
Pakistan 24,478 1,102,079 1.15
Romania 34,353 1,087,509 17.65
Portugal 17,573 1,004,470 17.09
Israel 6,687 948,058 7.53
Thailand 7,734 928,314 1.11
Hungary 30,041 810,504 30.73
Jordan 10,222 784,631 10.27
Morocco 11,017 759,456 3.06
Switzerland 10,428 740,953 12.25
Nepal 10,327 734,838 3.68
Serbia 7,174 733,332 10.27
United Arab Emirates 2,003 702,885 2.08
Kazakhstan 7,652 694,476 4.19
Austria 10,757 669,506 12.17
Tunisia 21,907 625,688 18.94
Lebanon 7,982 583,718 11.65
Greece 13,237 539,337 12.33
Saudi Arabia 8,419 539,129 2.5
Cuba 4,023 517,668 3.55
Ecuador 31,870 493,767 18.65
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