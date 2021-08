カブール空港で大混乱　タリバンを逃れようと飛行機にしがみつく人たちも

アフガニスタン反政府勢力タリバンが制圧した首都カブールから大使館員などを優先的に退避させるため米軍は16日、カブール国際空港を管理下に置いた。タリバンを逃れようと必死のアフガニスタン市民が飛行機によじ登ろうとするなど、大混乱が続いている。

目撃者によると、空港での大混乱のさなかで16日、民間人が少なくとも3人死亡した。離陸する米空軍機などにしがみつこうとした人もいたという。

出発が予定されていた民間機のほとんどが運航停止となり、アフガニスタン人も外国人も大勢が空港で立ち往生している。

アメリカをはじめ諸外国は、大使館職員や支援者の避難を優先させようとしている。

外国政府や組織と結びつきのある外国人や一部のアフガニスタン人の出国避難が行われているが、査証(ビザ)がなくても出国が認められているとのうわさが広まっているという。

空港に大人数が押し寄せるなか、飛行機に無理やり乗り込もうとする人たちを阻止するため、米兵が空へ向けて発砲したとの情報もある。大勢が押し合う中で、数人が死亡したとの話も出ている。

アフガニスタンのメディアが入手した映像には、滑走を始める飛行機の脇にしがみつく人たちの姿が映っている。

