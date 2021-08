【中国・カナダの“人質外交”】

中国の通信機器大手ファーウェイの創設者の娘で副会長の孟晩舟氏の身柄をカナダからアメリカに送還するかどうかをめぐる審理がカナダで続いています。

孟副会長が2018年にカナダの空港で逮捕されたあと、中国でスパイ容疑で身柄を拘束されたカナダ人が懲役11年の判決を言い渡されました。

(バンクーバー、筆者撮影)

FT はChina jails Canadian for 11 years in case seen as linked to Huawei CFO's trial(中国当局、ファーウェイ副会長の逮捕関連とみられるカナダ人男性を懲役11年に)の中で、中国で国家機密を海外に提供したなどとして起訴されたカナダ人の男性に10日、懲役11年の判決が言い渡されたと報じています。

カナダ人のマイケル・スパバ氏が中国当局に逮捕されたのは、カナダの司法当局がファーウェイのCFO=最高財務責任者でもある孟晩舟副会長をアメリカの要請で逮捕したことに対する報復措置と受け止められていて、「人質外交(hostage diplomacy)」とも呼ばれているとのことです。

スパバ氏は日本円で約85万円の罰金を科され、服役のあと強制送還されるということです。

WSJ はChina Sentences Canadian Citizen to 11 Years for Espionage in Case at Heart of Diplomatic Standoff(中国、カナダとの外交関係の核心にある訴訟で、カナダ人に懲役11年の判決)の中で、今回の懲役11年の判決が中国とカナダの外交関係の冷え込みの中心にあると伝えています。

専門家は、最終段階を迎えるファーウェイの孟副会長の審理に対して中国がカナダに圧力をかけているとした上で「こうした司法判断は国際社会における中国指導部を傷つけるだけだ」と述べたとしています。

中国は、アメリカに対して「政治的な逮捕」だとして批判の矛を向けているとのこと。これに対してアメリカは次世代の通信規格5Gをめぐり、各国に対してファーウェイの製品を使わないよう圧力をかけてきたとしています。

Reuters はChina court upholds Canadian's death sentence as Huawei CFO fights extradition(フォーウェイ副会長が釈放を求めて闘うなか、中国当局はカナダ人に死刑判決)の中で、中国で麻薬を密輸した罪に問われて一審で死刑を言い渡されたカナダ人男性に対する二審の裁判が行われ、死刑判決が維持され、これが審理の最終段階を迎えるファーウェイの孟副会長の釈放を求めて圧力を加える狙いもあるのではないかと伝えています。

孟副会長の最後の審理は今月20日に予定され、判決はこの秋になるとしています。

孟副会長は、ファーウェイが大手金融機関HSBCに対して、イランとの取引がアメリカの経済制裁に違反するとして、2018年12月にアメリカの要請でカナダ当局がバンクーバーの空港で逮捕。これに対して孟副会長はバンクーバーに滞在しながら無罪を主張しているということです。

カナダ政府は中国政府が孟副会長の釈放につなげようと「人質外交」を展開しているとして批判しているとしています。