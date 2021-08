【ウィズコロナ／ゼロコロナ】

Washington Post

“ウィズコロナ”ともいえるアメリカでは新型コロナウイルスのワクチン接種の有無を個人がどこまで明らかにするのか、議論が起きているといいます。一方、“ゼロコロナ”を目指す中国ではデルタ株の急拡大で新規感染者が増えていて国産ワクチンの効果について懸念も出ているそうです。はHopes and fears as schools open their doors for newyear(対面授業の再開で学校で高まる希望と不安)の中で新年度が始まるアメリカの小中学校で対面授業を再開するにあたって、ワクチン接種やマスク着用をめぐる議論が広がっていることから現場では希望と不安が入り交じっていると報じています。この1年以上、アメリカの多くの学校ではリモート授業、あるいはリモートと対面のバイブリッド授業が主流だったために今月の新年度開始から対面授業への期待が高まっているものの、感染力の強いデルタ株の急速な広がりで不安も強まっているとしています。こどもたちにマスクを着用させるのか、また、ワクチン接種を求めるのかなどが焦点となっていて、個人の権利を重視する共和党の知事が率いるテキサス州やフロリダ州、アーカンソー州などで議論を呼んでいるそうです。はVaccination Status Has Americans Picking Sides(ワクチン接種の有無がアメリカの分断に)の中で、感染力の強いデルタ株の急拡大によりワクチンを接種したか、していないのかがアメリカで分断のもとになっていると報じています。家族の集まりや結婚式、職場などで、ワクチン接種の有無をめぐって家族や同僚の間で関係が悪化し、とりわけ健康に関する選択権を行使したに過ぎないとして接種していない人たちが排除されているといいます。小規模な結婚披露宴を計画していたウィスコンシン州の47歳の女性は、友達が「ワクチンを打っていないし、これからも打つつもりはない。マスクも着用しない」と連絡してきたことで、披露宴を取りやめたということです。この女性が膝の手術を計画しているほか、出席予定者の中に看護師が3人いたことから感染リスクと騒ぎを回避しようとしたとのことです。接種を義務化する企業が出ているほか、お見合いアプリの中にはワクチン接種の有無を明らかにできる機能も出ているそうです。接種していない人に対する批判がある一方で、女優のジェニファー・アニストンさんが雑誌のインタビューで、接種していない人とは友人関係を維持できないと発言したあと、SNSで批判にさらされた事例もあるとしています。一方、はDelta outbreak piles pressure on China's homegrown vaccines(デルタ拡大で中国産ワクチンの効果に疑問も)の中で中国の保健当局が9日、新型コロナウイルスの感染者が新たに94人確認されたと発表し、中国本土の感染者が1603人になり中国産ワクチンの品質に対する懸念が出ていると伝えています。中国産のシノファームとシノバックが開発したワクチンが感染力が強いデルタ株に対して効果があるのか国際的に信頼される研究が不足しているとしています。中国産ワクチンの効果をめぐっては先週、中国メディアの記者が新規感染者のうちワクチン接種をした人=「ブレークスルー感染者」の数を記者会見で聞いたところ、答えが得られずさらに質問から1時間もしないうちに上司からのお咎めを受けたそうです。シノバックとシノファームのワクチンはことし、100か国以上に5億7000万回分送られたということで、UAE=アラブ首長国連邦とトルコは一部の人に3回目のいわゆる「ブースター接種」を始めたのに続き、モンゴルも今月そうした措置を取るとしています。フィリピンとタイも同様の措置、あるいは3回目の接種としてほかのワクチンを用意するのか検討していて、シノバックのワクチンを接種した医師がコロナに感染したというインドネシアは、モデルナの「ブースター接種」を始めたということです。