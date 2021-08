Reuters

WSJ

New York Times

FT

新型コロナウイルスのデルタ株の急速な拡大で、きのうの都内の新規感染者は5042人。世界全体ではこれまでに2億人に達しました。イギリスで開催予定だったラグビーワールドカップが延期に。オーストラリアとニュージーランドが参加しないことを表明したことが背景だそうです。CNNは未接種で出勤した3人を解雇しました。はU.S. developing plan to require foreign visitors to be vaccinated, official says(米政府高官、渡米にあたっては接種義務化を計画)の中で、米バイデン政権が外国人のアメリカ入国にあたっては新型コロナウイルスのワクチン接種を完了していることを義務化する方向で準備を進めていると報じています。ホワイトハウスの高官が4日に明らかにしたとしています。アメリカは去年1月に中国からの渡航者に対して入国制限を導入して以降、インドを加えたことし5月まで多くの国からの渡航を制限しているとのことです。政権は、空業界や観光業界の復活に向けて規制を緩和したいものの、デルタ株の急拡大によって慎重な姿勢をとっていて、政府交換は「ふさわしいタイミングで新システムに移行できるよう、ワーキンググループが政策やプロセスを検討している」と述べたそうです。一歩、カナダやイギリスが接種を完了したアメリカ人の入国規制を緩和したり撤廃しているとしています。そのワクチンについてはFDA Weighs Faster Timeline for Approving Pfizer Vaccine(米保健当局、ファイザーワクチンの早めの正式承認に動く)の中で、米FDA=食品医薬品局がファイザーとビオンテックによるワクチンについて、今の緊急承認から正式承認に移行するようプレッシャーを受けている中で、来月中旬までに認める見通しだと報じています。関係者の話として、すべての書類が整っているのはこのワクチンのみで、早ければ8月15日にも正式承認をホワイトハウス高官らが期待しているとしています。バイデン大統領も先週、この秋には正式承認されることに期待感を示したとのことです。ワクチン接種に慎重なアメリカ人のうち10人に3人は、ワクチンが正式承認されれば接種しやすくなると答えていることから接種率の向上につながることが期待されているとしています。デルタ株の急拡大で、ニューヨーク市がレストランに入るにあたって接種証明の提示を求めるほか、ウォルマートが一部の社員に、グーグルが出勤する全社員に接種を義務化すると発表していますが、正式承認されれば、義務化の動きがさらに広がるのではないかということです。はCNN fires three employees who went into office unvarnished (CNN 未接種で出勤した3人の従業員を解雇)の中で、CNNが5日コロナワクチンを接種しないまま出勤した3人の従業員について、社内規定に違反したとして解雇したと報じています。ワクチンを義務化する企業が相次ぐ中で解雇が明らかになるのは初めてだとしています。CNNのザッカー社長は従業員に向けたメールで解雇について伝えた上で「例外はいっさい認められない」と強調したそうです。はRugby League World Cup postponed after Australia and New Zealand pull out(ラグビーW杯、オーストラリアとニュージーランドが不参加表明のあと1年延期)の中で、ことし開かれる予定だったラグビーのワールドカップについて主催国のイギリスが1年の延期を決めたと伝えています。新型コロナウイルスの感染拡大を理由に強豪のオーストラリアとニュージーランドが試合の安全を確保できないとして不参加を表明したからだということです。