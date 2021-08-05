- 2021年08月05日 07:51 (配信日時 08月05日 07:45)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者2億0011万人超 死者441.6万人
［４日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で２億００１１万人を超え、死者は４４１万６１７３人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は２２００ＧＭＴ（日本時間５日午前７時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 612,883 35,407,535 18.76
India 425,757 31,769,132 3.15
Brazil 558,432 19,985,817 26.66
Russia 328,893 6,356,784 22.76
France 112,081 6,207,416 16.73
United Kingdom 130,000 5,952,576 19.56
Turkey 51,645 5,795,665 6.27
Argentina 106,451 4,961,880 23.92
Colombia 121,484 4,807,979 24.47
Spain 81,773 4,523,310 17.47
Italy 128,136 4,369,964 21.21
Iran 92,194 4,019,084 11.27
Germany 91,714 3,778,478 11.06
Indonesia 100,636 3,532,567 3.76
Poland 75,269 2,883,448 19.82
Mexico 241,936 2,880,409 19.17
South Africa 73,415 2,484,009 12.71
Ukraine 53,024 2,255,345 11.88
Peru 196,598 2,116,652 60.26
Netherlands 17,839 1,874,856 10.35
Czech Republic 30,372 1,674,183 28.57
Iraq 18,938 1,673,084 4.93
Philippines 28,231 1,619,824 2.65
Chile 35,640 1,618,457 19.03
Canada 26,607 1,433,775 7.18
Bangladesh 21,638 1,309,910 1.34
Malaysia 9,855 1,183,110 3.13
Belgium 25,251 1,130,758 22.09
Sweden 14,657 1,101,900 14.4
Romania 34,298 1,083,982 17.62
Pakistan 23,575 1,047,999 1.11
Portugal 17,412 977,406 16.93
Japan 15,232 957,698 1.2
Israel 6,497 884,933 7.31
Hungary 30,032 809,731 30.72
Jordan 10,082 774,554 10.13
Serbia 7,129 723,518 10.21
Switzerland 10,422 720,717 12.24
Nepal 9,957 705,072 3.54
United Arab Emirates 1,965 686,981 2.04
Thailand 5,409 672,385 0.78
Austria 10,744 660,854 12.15
Morocco 10,015 653,286 2.78
Kazakhstan 6,277 602,952 3.44
Tunisia 20,410 599,594 17.65
Lebanon 7,917 564,364 11.56
Saudi Arabia 8,284 529,995 2.46
Greece 13,013 503,885 12.13
Ecuador 31,644 487,702 18.52
Bolivia 17,882 475,265 15.75
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