「ブレークスルー」と言うと、新たな技術の飛躍的な前進といった前向きな響きがありますが、アメリカの保健当局が「戦況が変わった(the war has changed)」などと危機感を強めるのがワクチン接種を完了しても感染する「ブレークスルー感染」だそうです。ワクチンを「突破する」といった感じでしょうか。それでもデルタ株の症状を抑えるにはワクチン接種が有効だとして、さらに多くの企業が何らかの形で従業員に接種の義務化に動いているほか、ニューヨーク市がデルタ株対策にはワクチンが有効だとして、今月16日からレストランやジムに入るのにワクチン接種証明を求めるということです。はThe U.S. reaches Biden's 70% Vaccination Goal(アメリカ、バイデン大統領が掲げる70%接種目標を達成)の中で、アメリカが2日、当初の74から遅れること約1か月で、成人の70%に少なくても1回のワクチンを接種するというバイデン大統領の目標を達成したと報じています。ただし、デルタ株が急速に感染していることから祝賀ムードはなかったとしています。とりわけミズーリ州南部やアーカンソー州北部といった政治的に保守的な州ではワクチン接種率が低く、感染拡大で病院がひっ迫しているとのことです。米CDC=疾病対策センターは、デルタ株がこれまでの種類より感染力が強く病状が深刻になる可能性があるとしていますが、アメリカの専門家はそれでもワクチンを接種した人の感染は依然としてまれで仮に感染したとしてもアメリカで認められたワクチンを接種することで深刻化や死亡を回避する効果があるようだと説明しているということです。は、Less than 1% of fully vaccinated people experience a breakthrough Covid-19 infection ,analysis finds (ワクチン完了者のうち、新型コロナウイルスへのブレークスルー感染は1%以下と専門家)の中で、コロナワクチンの接種完了者のうち、接種後に陽性となる「ブレークスルー感染(breaktrhough infection)」を経験した人は1%以下にとどまることが非営利団体のカイザー・ファミリー財団の分析でわかったと伝えています。それによりますと、約半数の州が「ブレークスルー感染」のデータを報告していて、接種完了者のうち「ブレークスルー感染」の割合はもっとも低いコネティカット州で0.01%、もっとも高いオクラホマ州で0.9%となっていて、全体で1%以下にとどまるとしています。さらにほとんどの州では、感染者の98%が未接種者だったということです。は、With new vaccine and mask requirements, businesses scramble to respond to delta variant and shifting health requirements(ワクチンやマスクの新しいルールで企業は対応に大わらわ)の中で、ビッグテックのグーグルやフェイスブックに続き、テーマパークを運営する会社や小売最大手が従業員に対してワクチン接種を求めたと報じています。このうちウォルト・ディズニーは9月末までに従業員にワクチン接種を終えるよう求めたということです。ウォルマートもアーカンソー州にある本社で働くすべての従業員に接種を義務づけたとしています。その一方で、店舗や配送センターで働く人たちには接種を受けた場合のインセンティブとしてこれまでの2倍の150ドル(日本円で1万6000円余り)を支給することも発表したそうです。はNYC to Require Vaccination for Many Indoor Activities Such as Restaurants and Gyms(ニューヨーク市、レストランやジムといった屋内活動の多くに接種義務化へ)の中で、ニューヨーク市が3日、レストランやジム、イベントといった多くの屋内活動にあたってはワクチン接種を完了したという証明の提示を求めると発表したと報じています。市長令に基づいて8月16日までに段階的に導入され、9月13日の週からは市の担当者が守られるているかどうかの見回りを始めるとしています。全ニューヨーク市民の55%がワクチン接種を完了していますが、感染力の強いデルタ株の急速な感染を受けてワクチン接種率を引き上げて市民を守ることが新たなルールの目的だとデブラジオ市長は会見で説明しています。ニューヨーク市民でない場合も何らかの接種証明を求めるということです。