アメリカのバイデン大統領が先週、新型コロナウイルスの感染拡大の防止策として、連邦機関の職員や請負業者に対してワクチン接種か定期的な感染検査を義務づけると発表しました。企業の間ではシリコンバレー(テック企業)やウォール街(金融機関)の間で、全従業員に接種を義務化する動きがある一方で、メーカーの間ではそうした動きはないそうです。人手不足の飲食店や小売業界では、接種義務化すると若い人たちが「だったらほかの企業やレストランに移るよ」となる懸念もあるようです。

はThe Washington Post will require employees to be vaccinated(ワシントンポスト紙、職員のワクチン接種を義務化)の中で、ワシントンポスト紙が先週、全従業員に対してオフィス出勤を再開する9月からワクチン接種の証明書の提示を求めることをメールで知らせたと報じています。この理由として新型コロナウイルスの変異株の急拡大を踏まえて「従業員の健康や安全を考慮した結果、正しい方針だと判断した」としています。アマゾンの創業者のジェフ・ベゾスが保有するワシントンポスト紙はジャーナリストだけで1000人以上いて、9月13日からオフィス出勤を認め、第一弾として1週間あたり3日の出勤となるということです。アメリカの大手企業はこれまで従業員の反発を恐れてワクチン義務化に反対してきましたが、ワクチンがゆきわたるようになったことで、何らかの形でワクチンを義務化する企業が増えていて、このうちCNNは全従業員にワクチン接種をすでに義務化しているそうです。このほかでは、大手金融機関のモルガンスタンレーが今月からニューヨークのオフィスの従業員と訪問者に対して、またデルタ航空が新規採用者に対してワクチン接種を義務化したとしています。そのはGoogle and Facebook to require vaccinations for in-office employees, paving the way for rivals to follow(グーグルとフェイスブック、ライバルに先駆けてオフィス出勤する従業員に接種を義務化)の中で、グーグルとフェイスブックが先週、オフィス出勤する全従業員に対してワクチン接種の完了を義務化し、さらにアップルに続きグーグルもオフィス出勤の開始日を9月初旬から10月中旬に先送りしたほか、ツイッターはいったん認めたオフィス出勤を取りやめてリモートワークに戻したと報じています。グーグルでは現在、一部の従業員が自主的にオフィス出勤しているものの、会社としては多くの従業員がワクチン接種を済ませたことを踏まえて10月18日をオフィスに戻ってくる日に定めたとしています。世界で14万人の正社員を雇用するグーグルは、1週間のうち3日間の出勤を求めるとしています。先だってグーグルは、オフィスの改装を進めていて、ソーシャル・ディスタンスを確保しやくし、在宅勤務をしている同僚とのやりとりをより簡単にできるようにするとしています。具体的には屋外スペースをワークステーションにしたり、大きなモニターを設置した会議室を用意して画面越しでしか出席できない人が疎外感を感じないようにしたりしているそうです。はWhich Companies Are Mandating Covid-19 Vaccines for Employees?(ワクチン義務化の企業も)の中でシリコンバレーやウォール街でワクチン接種を従業員に義務化する動きが出ている一方で、大手メーカーの間ではそうした動きはこれまでのところ見られないと報じています。多くの企業がこれまでワクチン接種を強く促してきたものの義務化してこなかった一方で、ここに来て感染力が強いデルタ株の広がりを受けて、テック企業の間ではグーグルやフェイスブック、ウーバーなどがオフィス出勤できる日を後ろ倒しし、あわせて全従業員にワクチン接種の完了を義務化したとしています。金融機関の間ではモルガンスタンレーが従業員に接種を義務化したほか、ゴールドマンサックスやウェルズファーゴはワクチン接種の有無の提示を従業員に求めたということです。航空会社ではユナイテッド航空とデルタ航空が新規採用者に対して接種を義務化したとのことです。接客業のうち、クルーズ船運航会社のNorweigian Cruise Lineはすべてのクルーとこどもを含む乗客に対して2週間前までにワクチン接種を義務化したほか、MGMリゾートはワクチン接種していない従業員に自費による感染検査を義務化したとしています。これに対して大手メーカーのGEやボーイングはワクチン接種を促しているものの義務化はしていないということです。運送会社のフェデックスやUPSも義務化していないということで、パンデミックへの対応が分かれているとしています。