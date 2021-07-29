- 2021年07月29日 13:36 (配信日時 07月29日 13:26)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者1億9580万人超 死者434.7万人
［２９日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で１億９５８０万人を超え、死者は４３４万７８８３人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は０４００ＧＭＴ（日本時間午後１時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED CASES DEATHS PER
TERRITORIES 10,000
INHABITANT
S
United States 610,278 34,775,821 18.68
India 422,022 31,484,605 3.12
Brazil 551,835 19,749,073 26.34
Russia 323,356 6,195,232 22.38
France 111,768 6,054,049 16.69
United 129,430 5,770,928 19.47
Kingdom
Turkey 51,124 5,660,469 6.21
Argentina 104,352 4,875,927 23.45
Colombia 119,482 4,747,775 24.07
Spain 81,323 4,368,453 17.38
Italy 128,010 4,330,739 21.19
Iran 89,782 3,792,014 10.98
Germany 91,589 3,762,193 11.05
Indonesia 86,835 3,239,936 3.24
Poland 75,252 2,882,465 19.82
Mexico 239,079 2,771,846 18.95
South Africa 70,908 2,408,614 12.27
Ukraine 52,891 2,250,061 11.85
Peru 196,058 2,106,371 60.09
Netherlands 17,812 1,854,784 10.34
Czech 30,362 1,673,017 28.56
Republic
Chile 35,151 1,611,090 18.77
Iraq 18,484 1,590,528 4.81
Philippines 27,318 1,562,420 2.56
Canada 26,560 1,427,917 7.17
Bangladesh 20,016 1,210,982 1.24
Belgium 25,230 1,119,030 22.07
Sweden 14,651 1,096,799 14.4
Romania 34,274 1,082,710 17.61
Malaysia 8,551 1,061,476 2.71
Pakistan 23,133 1,015,827 1.09
Portugal 17,320 960,437 16.84
Japan 15,165 883,406 1.2
Israel 6,461 863,680 7.27
Hungary 30,025 809,362 30.71
Jordan 9,979 767,327 10.02
Serbia 7,108 720,975 10.18
Switzerland 10,395 716,038 12.21
Nepal 9,791 688,307 3.49
United Arab 1,934 676,251 2.01
Emirates
Austria 10,737 657,501 12.15
Morocco 9,665 597,876 2.68
Tunisia 18,968 575,002 16.4
Lebanon 7,897 558,369 11.53
Kazakhstan 5,619 549,628 3.08
Thailand 4,170 526,828 0.6
Saudi Arabia 8,200 522,108 2.43
Greece 12,926 485,015 12.04
Ecuador 30,797 480,720 18.03
Bolivia 17,716 470,024 15.6
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