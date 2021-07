テスラのマスク氏、豪邸売払い、500万円の狭小住宅暮らし！

米国の電気自動車大手テスラが公表した第2四半期の決算によると、販売台数は前年同期比2.2倍の20万台超、売り上げは119億ドル、最終利益は11億ドルと過去最高の達し、株式時価総額は70兆円に達し、トヨタの倍だそうです。

その創業者にしてCEOのイーロン・マスク(Elon Musk)氏、これだけでも大変な事業家ですが、彼の溢れる才能と事業意欲はテスラに止まりません。例えばアマゾンのベゾス氏と競っている宇宙旅行の実現に向けたSpaceX社、決済サービスのPayPal、真空に近い地下トンネルを掘って自動車を数百キロで移動させるハイパーループを作るボーリングカンパニー、人間の脳とAIを統合するテクノロジーに取り組むNeuralink等々を構想、指揮を取っています。

まさに現代の巨人にして、資産20兆円近い世界有数の大富豪なのですが、そのマスク氏の今の住まいは5万ドル、500万円余りで建つプレハブ住宅だと、今月になっていろんなメディアが伝えていました。

もちろん成功した実業家ですから、カリフォルニア州内に何軒も豪邸を持っていましたが、昨年前半から、その豪邸を次々売り払っていました。マスク氏の昨年5月のツィートです。

<私は物理的な所有物の殆ど全てを売っている。一軒も持たなくなるだろう>

そして、LAタイムズは、計7軒で、総額は1億3700万ドルに上った、と伝えています。実は、もう1軒あるのですが、それについてもマスク氏がツィートしています。

My primary home is literally a ~$50k house in Boca Chica / Starbase that I rent from SpaceX. It’s kinda awesome though.



Only house I own is the events house in the Bay Area. If I sold it, the house would see less use, unless bought by a big family, which might happen some day.