橋本会長、「選手のプレイブック違反」証拠をお見せします　出場資格を取り消せますか

22日夜のことだった。晴海通りから選手村に向かって歩いて来る長身の女性グループに出くわした。スポーツウェアを身にまとっており、一目で五輪選手だと分かった。

田中が「バレーボールですか?」とジェスチャーを交えて尋ねると、一人の女性選手が「イエス」と答えた。身長は2m近くあっただろうか。

「Where did you go?」

「exercise」

「When did you arrive in Japan?」

「2days ago」

彼女は2本指を立てて示した。

選手たちは練習からの帰りのようだった。

選手たちはプレイブックをまともに読んでいないと言われる。=22日20時52分、晴海・黎明橋通り 撮影:田中龍作=



選手やチーム役員の行動規範を定めたプレイブックの第25ページ目には「移動の際は大会専用車を使用して下さい」とある。

「専用車両で移動することでバブルの中に包み込む」。野党ヒアリングで内閣官房のオリパラ事務局から何度も聞かされた。

橋本聖子オリパラ組織委会長は5者協議後の囲み会見で「移動の際は大会専用車両のみ」と述べていた。

「移動の際は、大会専用車両を使用して下さい」。選手やチーム役員の行動規範を定めた公式プレイブックより。(ピンクの線)



ブラジルの女子チームは、明らかにプレイブック違反である。日本に到着して2日しか経過していない選手たちが、選手村の外を出歩いていたのでは、バブルも何もあったものではない。ウイルス撒き散らしの危険性さえある。

オリパラ組織委員会は「プレイブックに規定されたルールに違反した場合は出場資格の取り消しもある」としている。

丸川五輪担当相も、組織委に対して対象者を速やかに特定し厳格な処分を行うよう求めている。果たして橋本聖子会長は厳正に対応できるのだろうか。

「移動の際は、大会専用車両を使用して下さい」。選手やチーム役員の行動規範を定めた公式プレイブック。(ピンクの線)



~終わり~

