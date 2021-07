小山田圭吾氏、辞任の余波

小山田氏は続投するのかと思ったら、一晩で辞任になった。

なんだろうね、このドダバタ劇は。

断片的に漏れてくる情報だと、組織委員会内部やクリエイターグループ内で、すったもんだあったらしい。

開幕直前の小山田圭吾氏ドタバタ辞任劇、連鎖辞任恐れ続投も批判やまず一転 – 五輪一般 – 東京オリンピック2020 : 日刊スポーツ

というように、制作陣は小山田氏を擁護していたようだ。

まぁ、途中で抜けられたら、仕事が台無しになるというのもわかる。

「映像チームのトップ級メンバー」が誰なのかは、スタッフリストとして発表されていたので名前を隠す必要もないと思うが……。

▼参照記事。

東京2020オリンピック開閉会式の制作・演出チーム発表 式典コンセプトも決定

その人は、小山田氏と長いつきあいのようなので、問題になった過去の一件も知っていたと思われる。それでも擁護したのは、たいした問題ではないと認識していたんだろう。

仕事仲間というのは、独特の連帯感が生じるからね。

チームとしてはセットだと思うので、チームまとめて降りた方がいいようにも思う。

開会式に演出はいらないよ。どうせ無観客なんだし。

曲が必要なら、誰かがいっていたが1964年の古関裕而の音楽でいいんじゃね? 朝ドラの「エール」もやっていたことだし、タイムリーだよ。

また、擁護のつもりが延焼してしまったのが……

小山田圭吾のいとこ謝罪 辞任発表に「正義を振りかざす皆さん、良かったですねー!」ツイート | 東スポのニュースに関するニュースを掲載

よりによって親族の身内が火に油を注ぐという展開。

その後、田辺氏のアカウントは削除され、ばっくれてしまったようだ。

炎上案件も、ここまで泥沼になるのも珍しい。

さらには、小山田氏の息子にまで火の手が回ったようだ。

ひろゆき氏、小山田圭吾の息子への攻撃に疑問「どういう理由で正当化出来てるのかわかる人います?」 : スポーツ報知

小山田氏の息子とは、小山田米呂氏のことらしいが、米呂氏のTwitterの過去発言に以下のようなものがあり、これが誘因になっているようだ。

I say NO to racism, any kind of discrimination, and the oppression based on skin color. I am full of anger and sadness but Im sure theirs are immeasurable. I am painfully aware of my powerlessness nowadays.

対岸の火事ではなく実際に日本でも起こっていることです。