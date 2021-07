アマゾン参入、アナログレコードのサブスクリプション。コロナ禍でも伸びるフィジカル音楽の所有欲

[画像をブログで見る]

アマゾンは、アナログレコードのサブスクリプション・サービス「Vinyl Of The Month Club」(ヴァイナル・オブ・ザ・マンス・クラブ)を開始しました。

「Vinyl Of The Month Club: The Golden Era」と名称のサブスクリプションに参加すると、1960年代〜70年代にリリースされた作品から、Amazon Musicのエキスパートが選曲したLPが毎月1枚届けられます。

月額料金は24.99ドル(約2,800円)。いつでもキャンセルすることも可能です。送料は無料です。

「Vinyl Of The Month Club」は、プライム会員に登録する必要なく、誰でも利用できることが特徴です。

アマゾンはすでにAmazon Music Unlimited、Amazonプライムでの音楽や映像のサブスクリプション、オーディオブックに特化したサブスクリプションのAudible PlusとAudible Premium Plus、kindle Unlimitedなど、コンテンツやメディア領域のサービスを運営しています。デジタル化したサブスクリプションが多い中、エンタテインメント領域でのフィジカル商品のサブスクは、アマゾンにとっても新しい領域での取り組みです。

定期で届くLPは、Amazon Musicがセレクトするため、事前に何が送られてくるか、知らされません。もしLPが気に入らなければ、無償で返却できます。ただし開封済みのLPは対象から外れます。

アマゾンはこのサービスを「年代」で絞っており、会員に届くLPには、ピンク・フロイドやアレサ・フランクリン、レッド・ツェッペリン、フリートウッド・マック、マイルス・デイヴィス、ABBAなどを例にあげています。

このサービスをどの音楽ファンに支持されるか、注目です。

ターゲットになるのは、ダイハードな音楽好きや、アナログレコードのコレクターよりも、これからアナログレコードのコレクションを増やしたい人や、自宅に置きたい消費者を見据えていると推測できます。実際に届いたLPは、1枚目がピンク・フロイドの『ザ・ウォール』(1979年)、2枚目がザ・クラッシュの『ロンドン・コーリング』でした。

「アナログレコードクラブ」の登場以降

一方で、アナログレコード文化を長年嗜んできた音楽ファンや、限定LPやリイシューを求めるコレクターにとっては、物足りないサービスになるかもしれません。

また、ストリーミングやYouTubeのアルゴリズムによるレコメンデーションとは一線を画するキュレーションを楽しみたい、少しマニアックな音楽ファンであれば、別の選択肢があります。

「アナログレコード・クラブ」とも称されるLP専用のサブスクリプションサービスは、デジタル化が進む音楽市場でフィジカル音楽商品への愛着がある少数派をターゲットに、2010年代から様々なサービスが世界各地で運営されてきました。

最も知られているサブスクリプションでは、米国コロラド州デンバーに拠点を置く「Vinyl Me Please」(バイナル・ミー・プリーズ、VMP)が有名で、この独立系スタートアップは2013年からサービスを開始しています。

VMPのビジネスモデルはシンプルです。ユーザーは「アナログレコード・クラブ」に参加するためのサブスク料金を支払い、VMPが毎月1枚、厳選したLPを郵送します。

[画像をブログで見る]

VMPの戦略はただ毎月LPを送ることではありません。マニアックなレコード好きや、デジタル世代のコレクターらの所有欲を刺激することに注力しています。VMPでは完全オリジナルでLPをプレスし、カラーヴァイナルや限定ジャケットやアートワーク、ライナーノーツ、ボックスセットまで同社が製造を手掛けます。数量限定生産のLPを入手できるのはVMP会員だけで、中には初めてアナログレコード形式でリリースされる作品やリイシューがVMPだけで配布されるため、クオリティと希少価値が高いエクスクルーシブなフィジカル音楽体験を会員に提供しています。

コレクションするためのLPを求める人もいれば、VMPが制作する音楽にまつわるライナーノーツやパッケージを

料金は毎月43ドル (約4,700円)、海外在住の場合は52ドル (約5,700円)から始めることができ、3カ月で119ドル(13,100円)、6カ月で219ドル(24,100円)。12カ月で399ドル(43,900円)で参加できます。音楽ストリーミングのサブスクリプションに比べたら決して安くはありません。

しかし、VMPは成長し続けています。

開始直後は利用者がわずか12人と前途多難なローンチでしたが、初年度にユーザー300人を獲得。口コミで年々会員を増やし続けた結果、現在は世界40カ国以上で10万人以上の音楽ファンが課金するまで成長しました。

そして2020年、新型コロナウイルスとロックダウンの最中、VMPの利用者が急増します。会員数は前年比74%で増加。出荷したレコードは1年で50万枚を超えるなど、同社のキュレーションサービスが音楽ファンから支持を得ていることが明らかになりました。