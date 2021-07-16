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- 2021年07月16日 19:05 (配信日時 07月16日 19:00)
ユーロ圏インフレ率、6月改定は前年比＋1.9％に鈍化 貿易黒字縮小
［ブリュッセル １６日 ロイター］ - 欧州連合（ＥＵ）統計局が１６日発表した６月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）改定値は前年同月比１．９％上昇し、上昇率は５月の２．０％から鈍化した。伸び率が鈍化するのは昨年９月以来。
６月３０日に発表された速報値と変わらなかった。
変動の大きいエネルギーと未加工食品を除いたコアインフレ率は０．９％で、５月と同水準だった。エネルギーと食品に加えてアルコールとたばこも除外したインフレ率は０．９％で、５月の１．０％から鈍化した。ともに速報値と同じだった。
同日発表された５月のユーロ圏のモノの貿易統計は、輸出が１８８２億ユーロ（約２２２０億ドル）、輸入が１８０７億ユーロ。
貿易収支は７５億ユーロの黒字で、黒字額は４月の１０９億ユーロから縮小した。５月の貿易黒字縮小は輸出の減少が背景。
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