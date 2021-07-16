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- 2021年07月16日 17:35 (配信日時 07月16日 17:31)
日銀、16日のＥＴＦとＪ―ＲＥＩＴの購入はなし
［東京 １６日 ロイター］ - 日銀は１６日の東京株式市場で、通常のＥＴＦ（上場投資信託）とＪ━ＲＥＩＴの購入を見送った。
設備・人材投資に積極的に取り組んでいる企業のＥＴＦ買い入れも見送った。
前場のＴＯＰＩＸは前営業日比０．２６％安だった。
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