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  • 2021年07月16日 15:52 (配信日時 07月16日 15:45)

中国当局、滴滴に立ち入り調査　サイバーセキュリティー関連


［北京　１６日　ロイター］ - 中国サイバースペース管理局（ＣＡＣ）は１６日、配車サービス大手、滴滴出行（ディディ）にＣＡＣや公安省など７当局が調査チームを派遣したと発表した。サイバーセキュリティー関連の調査が目的としている。

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