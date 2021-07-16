- 2021年07月16日 07:50 (配信日時 07月16日 07:41)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者1億8886万人超 死者423万人
［１５日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で１億８８８６万人を超え、死者は４２３万０２４２人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は２２００ＧＭＴ（日本時間１６日午前７時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 607,160 34,116,964 18.59
India 411,989 30,987,880 3.05
Brazil 537,394 19,209,729 25.66
Russia 313,247 5,882,295 21.68
France 111,413 5,829,724 16.63
Turkey 50,367 5,500,151 6.12
United Kingdom 128,593 5,281,098 19.35
Argentina 100,250 4,702,657 22.53
Colombia 114,337 4,565,372 23.03
Italy 127,840 4,278,319 21.16
Spain 81,043 4,041,474 17.32
Germany 91,319 3,740,765 11.01
Iran 86,592 3,464,055 10.59
Poland 75,191 2,881,151 19.8
Indonesia 70,192 2,726,803 2.62
Mexico 235,507 2,616,827 18.66
South Africa 65,972 2,253,240 11.42
Ukraine 52,685 2,242,868 11.81
Peru 194,752 2,085,883 59.69
Netherlands 17,773 1,766,102 10.31
Czech Republic 30,335 1,670,348 28.54
Chile 34,049 1,592,155 18.18
Philippines 26,314 1,490,665 2.47
Iraq 17,707 1,466,529 4.61
Canada 26,458 1,421,831 7.14
Belgium 25,207 1,100,616 22.05
Sweden 14,643 1,093,923 14.39
Romania 34,245 1,081,467 17.59
Bangladesh 17,278 1,072,774 1.07
Pakistan 22,689 981,392 1.07
Portugal 17,187 920,200 16.71
Malaysia 6,613 880,782 2.1
Israel 6,440 847,969 7.25
Japan 15,033 831,792 1.19
Hungary 30,013 808,661 30.7
Jordan 9,872 759,686 9.92
Serbia 7,078 718,093 10.14
Switzerland 10,374 707,357 12.19
Nepal 9,463 662,570 3.37
United Arab Emirates 1,885 656,354 1.96
Austria 10,727 652,660 12.13
Morocco 9,418 549,844 2.61
Lebanon 7,881 548,972 11.51
Tunisia 16,845 518,609 14.57
Saudi Arabia 8,035 506,125 2.38
Kazakhstan 4,816 472,106 2.64
Ecuador 21,850 471,757 12.79
Bolivia 17,345 458,212 15.28
Greece 12,819 450,512 11.94
Paraguay 14,066 441,056 20.22
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