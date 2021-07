【サムズクラブ】、ストアアプリに新機能！コストコのような行列を作らない時短テック？

■ウォルマートの傘下でメンバーシップ・ホールセール・クラブのサムズクラブは13日、同社のストアアプリに新たな機能をテストしていることを発表した。買い物客がレジに並ばなくても自分で商品をスキャンして支払いができる「スキャン&ゴー(Scan & Go)」に統合されている「スキャン&シップ(Scan & Ship)」は、お持ち帰りできない大型商品等を自宅に配達させるサービスだ。在庫がなかったり、色違いや別のモデルの注文でもスキャン&シップを利用できる。現在3店舗のみのテスト展開となっているスキャン&シップはその名の通り、店内で商品バーコードとは別にあるQRコードをスキャンすることで1回の買い物でシームレス且つストレスフリーに宅配を利用できる。スキャン&ゴーのようにレジを通らず、その場で決済して3日〜5日後に自宅に届けさせるのだ。対象となる商品は大型テレビやパティオセット、マットレス、BBQグリルなど。実証実験が行われているカリフォルニア州ムリエッタ店とテキサス州マキニー店では65アイテムがスキャン&シップの対象となっている。またテキサス州ダラスにあるスキャン&ゴーをフューチャーしレジを廃した小型店「サムズクラブ・ナウ(Sam's Club Now)」では13品目と限られたアイテムでの展開となっている。サムズクラブではスキャン&シップを全店導入を目指しており、対象商品も拡大する考えだ。調査企業のアップトピア(Apptopia)が今年3月に発表したデータのよると、サムズクラブのストアアプリのダウンロード数は2020年、960万回にも上った。これは競合するコストコのストアアプリのダウンロード数の490万回の2倍近くにもなる。アップルが運営するアプリストアのサムズクラブ・アプリを見ると、バージョンアップが毎月行われていることがわかる。サムズクラブのアプリ更新は多い時に1ヶ月間で3回もある。同じようにコストコ・アプリのバージョンヒストリーを確認すると1ヶ月に1回のバージョンアップがあるかないかだ。つまりサムズクラブはアプリのカスタマージャーニー向上に極めて積極的であるのだ。この結果、サムズクラブのポジティブレビューは77.6%になり、コストコの26,8を遥かに凌いでいる。ネガティブレビューはコストコの56.2%に対してサムズクラブはわずか11.1%しかない。これによりサムズクラブ・アプリの5ツ星では4.9とほぼパーフェクトな評価を得ている。コストコの5ツ星評価の2.4を大きく引き離している。サムズクラブ・アプリが圧倒的な存在感となっているのはスキャン&ゴー機能だ。2016年からサムズクラブ全店で行っているスキャン&ゴーはお客自身が商品バーコードをスキャンしながら決済まで行うセルフ・スキャニング・システム。スキャン&ゴーで買い物することで買い物袋に入れながら買い物ができ、買い物途中で消費税込みの合計金額の確認も簡単にできる。このため予算内の買い物にも便利なのだ。何よりも便利なのはレジを素通りできることだろう。レジ行列に並ぶ必要はなく、レジ台に商品を置く手間もない。人との接触が最小となることで、店内での感染リスクが下がる。パンデミック下でスキャン&ゴーはお客にとっても店内のスタッフにとっても大きなメリットがあるのだ。感染リスクが下げられることで買い物回数が増えているといえる。スキャン&ゴーはサムズクラブにあるガソリンスタンドでも使えるようになっている。ガソリンスタンドを併設したサムズクラブ518ヶ所で行われている「スキャン&ゴー・フュール(Scan & Go Fuel)」は、商品バーコードをスキャンしていくのと全く同じ。使い方はアプリを起動しスキャン&ゴーを開いて、給油機のタッチスクリーンにあるQRコードをスキャンするだけとなる。あとは給油機番号の確認ボタンをタップして給油ノズルをとって給油を始める。給油が終わりノズルを元の場所におけば、あとはレシートをとりだすだけとなる。もう一つサムズクラブのアプリがコストコ・アプリに比べて利便性を発揮している機能がある。サムズクラブは昨年からカーブサイド・ピックアップを全店で展開しているのだが、ピックアップまでのアプリ操作が非常によく練られているのだ。カーブサイド・ピックアップの利用の仕方はアプリを介したネット注文で「ピックアップ・イン・クラブ(Pick up in Club)」をチェックし、ピックアップ時間を指定後、ネット注文を確定する。決済後はストアアプリが注文確認のページになり同時にメールにも注文確認が送られてくる。ピックアップ時間前にピックアップの準備が整うとサムズクラブのストアアプリのメインページのトップにチェックインの「到着しています(I'm here)」ボタンが表示される。到着ボタンを押すとカーブサイド・ピックアップ専用スペースで車を停めている駐車番号を入力するページに変わるのだ。番号を手入力すると注文品をスタッフが5分〜10分で運んできてくれる。あとは注文品を確認して、トランクに入れてもらえればそれで終わりだ。実際にサムズクラブのカーブサイド・ピックアップを利用してみると3,000坪以上の倉庫を歩く必要なく、駐車スペースで10分ほどの待ち時間で注文品を受け取れるのは極めて便利だ。アプリを使ったカスタマージャーニーが洗練されているのがわかる。扱っている商品では競合コストコが勝っているが、サムズクラブは便利な買い物テックを付加しながら差別化を図っているのだ。トップ画像:大型テレビにあるQRコードをスキャンして自宅に配送させるサムズクラブのストアアプリ機能「スキャン&シップ(Scan & Ship)」。スキャン&シップは自分で商品をスキャンして支払いができる「スキャン&ゴー(Scan & Go)」に統合されており、持ち帰りできないパティオセットやマットレスなどを他の商品と一緒に購入し決済する。別口で注文することなく3日〜5日後に、動画にあるような82インチの超大型テレビや大型のBBQグリルが自宅に届くのだ。⇒こんにちは!アメリカン流通コンサルタントの後藤文俊です。日本では30店舗目となるコストコが先日、オープンしたようです。ニュース記事によると名古屋市守山区に8日オープンしたコストコでは開店予定の午前8時よりも前に1,000人以上が列を作ったため、午前5時半に開店を前倒ししたのです。通常の営業時間は午前10時〜午後7時。オープンから4日間は午前8時の開店で、入店を制限させるため会員の名字のイニシャルで入店可能な日を設定するのです。コストコ駐車場に入るのにも行列に並び、さらに駐車スペースを確保して、やっと入店となるので買い物前には疲れきってしまいそうです。問題はレジ行列でしょうね。ここでも相当な時間がかかりそうです。サムズクラブのスキャン&ゴーでよく買い物している後藤がたまにコストコに行くと、レジに並ぶ3〜4人程度の行列でさえ疲労を感じます。コストコで拡大しているセルフチェックアウトでも並ぶと不快感です。見方を変えればそれほどサムズクラブのスキャン&ゴーは優れており、買い物に超便利だということ。コストコは商品に価値を付加させ、サムズクラブは買い物の仕方を便利にして価値を上げるようにしています。DXに消極的なコストコには、もうちょっとお客の不便さを解消するよう動いてもらいたいなぁ。