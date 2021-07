東アジアの地政学を学ぶ

岡本行夫「日本にとって最大の危機とは?」を読んだのを機に、東アジアの地政学を学んでおきたいなと思い、とりあえず以下の2冊を読んだ。

どちらの本の表紙にも普段目にする地図が反対になっており、中国、ロシア、朝鮮にとって、日本列島は邪魔な落とし蓋であることが分かる。

地政学では国家を「シーパワー」と「ランドパワー」の2つに分類

同じ国でも、シーパワーを志向する時代と、ランドパワーを志向する時代があり、たとえば20世紀以降のアメリカは、

というような傾向がある。

トランプ前大統領の「アメリカ・ファースト」は、シーパワーからランドパワーへの転換を宣言したものといえる。

中国は歴史上に東アジア最大のランドパワー帝国。

「中華」の威厳を保つためなら、経済合理性を軽視する傾向がある。

現在の「一帯一路」はシーパワー化を目指す政策だが、かつての失敗例、明代の鄭和の南海遠征に酷似しているのでは?

鄭和艦隊は巨大な商船隊で、陶磁器・絹織物を積んで、東南アジア・インドの各港を訪問する朝貢を促すための移動見本市。

帝国の威光が世界に広がれば広がるほど、バラマキによる財政難が深刻に。

公的な貿易の規模が縮小したことで、密貿易や北方侵略が増加していく。

中国の歴史は、それぞれの王朝が中華の栄光を誇り、その体制を維持するための政策に固執することで、国力が弱体化、やがて次の王朝に滅ぼされる、という繰り返しに特徴がある。

はたして習近平はこの歴史から逃れられるのか?

中国のシーパワー化に対抗するための「自由で開かれたインド太平洋戦略」。

日本が戦後初めて、外交の物差し作りに成功しつつある構想らしい。

原点は2012年に第二次安倍内閣発足直後に英文で発表された

“The ongoing disputes in the East China Sea and the South China Sea mean that Japan’s top foreign-policy priority must be to expand the country’s strategic horizons. Japan is a mature maritime democracy, and its choice of close partners should reflect that fact. I envisage a strategy whereby Australia, India, Japan, and the US state of Hawaii form a diamond to safeguard the maritime commons stretching from the Indian Ocean region to the western Pacific.”