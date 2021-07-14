ほんと国会議員と霞が関の役人たちの今の国家運営はボロボロ。 - 7月13日のツイート

離婚後...子どもは「共同親権」 “お金”は? どちらと暮らす?（フジテレビ系（FNN）） - Yahoo!ニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/2985d1f30dd5ab6cf0cf6de52bf2571a4f2d974a…

福原愛さん離婚で「共同親権」認知度が日本でも上昇か – SAKISIRU（サキシル）

➡︎自分が目にしている夫DV事案の光景だけで単独親権を頑なに主張している人たちは、この福原さん家庭の共同親権モデルを論理的に否定してみて欲しい。 https://sakisiru.jp/5839

おそらく日本と台湾の制度の違いを持ち出してくるだろう。台湾は妻を保護する制度があるから共同親権が可能なのだ、日本には保護制度が不十分だと。しかし日本も台湾もほぼ同程度。百歩譲っても台湾レベルの保護制度を日本でも整えれば日本で共同親権を否定する理由はなくなる。

もちろん共同親権が成り立たない家庭では単独親権。あとはその基準や認定、事後変更、DVからの保護の制度設計の議論だ。なにがなんでも単独親権、共同親権が妥当する家庭にも単独親権を強要する主張はもう終わりにすべきだ。ここからは政治の役割。

【週間ベストセラーズ7/4〜7/10★新書】



1.『決断力』

橋下 徹 著/PHP研究所

2.『真説 日本左翼史』

池上 彰・佐藤 優 著/講談社

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麻生副総理・財務相 酒類取り引き停止要請 “法的拘束力ない” | NHKニュース https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210713/k10013136711000.html…

→国会議員と霞が関の役人たちは、独禁法上の「優越的地位の乱用」について徹底研修すべきだ。国税庁のこんな要請がまかり通るなら、民間企業においても優越的地位の乱用など成立しない。

またこのような法的拘束力のない要請を権力者側が乱発しないように特措法を作ったのではないのか。ほんと国会議員と霞が関の役人たちの今の国家運営はボロボロ。

※この記事は橋下徹元大阪市長のツイートを時系列順に並べたものです。

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