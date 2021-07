WSJ

NBC

Washington

Post

新型コロナウイルスの感染拡大でアメリカでは、富裕層に人気のリゾート地の住宅価格が上昇し、そこで働く人たちが公園でテント暮らしを余儀なくされているそうです。また、国によってはワクチン普及が進まず食糧危機にまでなっているということで、コロナで際立つ格差についての報道を見るようになりました。はKetchum, Idaho, Has Plenty of Available Jobs, but Workers Can’t Afford Housing(アイダホ州ケッチャムで働き手は家賃を払えず)の中で、西部アイダホ州のスキーリゾート地で人口2700のケッチャムでは、多くの人たちがリモートワークの別荘にやってきているものの、レストランなどでは人手不足で、一般の人たちが住むような住宅の家賃が高騰していて市長が公園でテント暮らしを提案したと報じています。家賃が高すぎて年収6万ドル(600万円超)でも住居を確保できず、公園でSUVの中で住んでいる男性を紹介。この男性は「ケッチャムは仕事は不足していないが、手頃な家賃の住居が不足している」と語っています。新型コロナウイルスを背景に山に囲まれて自然豊かなケッチャムにやってくる富裕層が増えて家賃が釣り上がっている一方で、手頃な住宅が不足し、手頃な家賃の113軒の待機リストは1年待ちだそうです。こうした状況を受けて市長は、住まいを探す間、公園でテントを設置して暮らすことまで提案。アメリカではコロナが落ち着いて経済が回復していることから人手不足に陥っていて、ケッチャムでは住宅不足がそれに拍車をかけているとしています。その結果、人気のレストランは一時休業に追い込まれたということです。コロラド州など西部の自然豊かな地域では同様に「住宅危機」に陥っているとのことです。はU.S. housing shortage will be around for 'years to come,' says Taylor Morrison CEO(大手不動産開発会社CEO、住宅不足は何年も続く)の中で、アメリカの大手不動産開発会社のTaylor MorrisonのCEOがアメリカの景気回復に従って住宅不足に陥っていて供給が需要に追いつかない状況が何年も続くと発言したと報じています。新型コロナウイルスの感染拡大を背景にアメリカでは住宅価格が上昇していて、とりわけ初めて住宅を購入する人たち向けの割安な住宅が不足しているということです。は、Pandemic-driven hunger is making the world more unequal(コロナ禍をきっかけとした飢餓が世界の格差を拡大させている)の中で、南米のペルーを例に出した上で国によってはコロナ危機に加えて食糧危機が到来していると報じています。国連の機関が世界的に食糧が十分に確保できない人たちが2020年に1億1800万人増えて7億6800万人に達したという推計を明らかにしたとしています。ワクチン接種の普及で急速に景気が回復し、住宅価格が上昇しているアメリカに対して、途上国ではワクチン接種が広がらず感染が拡大していることを背景に食糧の確保すらままならない事態だと指摘。とりわけペルーの場合は、先月行われた大統領選挙で急進左派のペドロ・かすティジョ氏とフジモリ元大統領の長女ケイコ・フジモリ氏のどちらが大統領になるかいまだわからず、政治的な混乱が続きあらゆる行政サービスがストップしているそうです。