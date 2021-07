【出前ロボット】、ロシアＩＴ大手ヤンデックスがグラブハブと組んでキャンパスで宅配！

■ロシアのIT企業大手のヤンデックス(Yandex)は6日、アメリカのフードデリバリー大手のグラブハブ(GrubHub)と提携してアメリカの大学で自動運転ロボットによる配達を開始すると発表した。ロボット配達では一部大学で先行するスターシップ・テクノロジー(Starship Technologies)があり、今回の提携によりキャンパス内配達でのロボット活用がさらに活発化しそうだ。配送ロボットを配備するのはヤンデックス自動運転部門の「ヤンデックスSDG(Yandex Self-Driving Group)」。ヤンデックスSDGは2017年に設立されて以来、累計で700万マイル(約1,120キロメートル)の自律走行を達成している。アルファベット傘下で自動運転ロボット開発のウェイモ(Waymo)に次ぐ世界2位の走行距離を誇っているのだ。ヤンデックスSDGはまた、約400人のエンジニアや運用スタッフ、サポートスタッフらを雇用している。米国内ではミシガン州アナーバーで同社の自動運転ロボット「ローバー(Rover)」でサービスを提供している。一方、グラブハブは国内の約250の大学でレストランからのフードデリバリーのサービスを提供している。グラブハブはキャンパス内だけでなく、学外にある学生寮や学生アパート、学生が望む場所にもファストフードなどを宅配してくれるサービスだ。グラブハブCEOのブライアン・マディガン氏は「ヤンデックスとの提携により、大学キャンパス内で自動車が入れないところへも宅配ロボットなら配達が可能となります」とコメントしている。キャンパス内のロボット宅配で実績があるスターシップ・テクノロジーは今年1月、自動走行ロボットを使ってピザやコーヒーを届ける注文件数が累計で100万回を突破したことを発表している。スターシップは大学キャンパスなどで宅配ロボットを徐々に拡大しながら2017年9月に注文件数5,000件の実績をあげ、2019年5月には5万件以上となった。3ヶ月後となる同年8月には10万件を突破。コロナ禍では宅配サービスをキャンパス以外となる地域のコミュニティにも広げたことで2020年6月には累計の注文件数が50万件を達成した。また同年10月にはカリフォルニア州中部や北部に食品スーパーなど206店舗を展開するセーブマートがフレズノ地区にある旗艦店でスターシップのロボットを使った食品宅配を開始。50万件を突破後、わずか半年ほどで注文件数100万件の実績を作ったことになる。スターシップは昨年、今年の夏までに100ヶ所の大学キャンパスに宅配ロボットを拡大する計画も発表している。マサチューセッツ州にあるブリッジウォーター州立大学に事業を拡大し、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)内での稼働もおこなっている。163の建物がある419エーカーのUCLAキャンパスは東京ドームにして36個分にもなる。広大なキャンパスの8割以上を対象エリアとしてスターシップの出前ロボットが縦横無尽に走り回っているのだ。スターシップの出前ロボットの利用は専用アプリ「スターシップ-食品宅配(Starship - Food Delivery)」をスマートフォンにダウンロードするところから始める。無料アプリをダウンロード後、起動すると現在は海外を含め27ヶ所のデリバリー地域が表示される。そこからUCLAを選択するのだ。UCLAを選択後はキャンパスの地図(航空写真も)を指で動かし、ピックアップポイント(delivery point)を設定することになる。ピックアップポイントを確定後は学食店のページから注文を行うのだ。筆者はサザンライト(Southern Lights)という店でホットチョコレートとチョコレートクロワッサンをカートに入れて購入。クレジットカードを登録後はピックアップポイントと注文品、消費税と配達手数料(1.99ドル)を含んだ合計金額が表示される。決済画面に移る前、確認のためにスマートフォンの電話番号を入力する。折返しで4桁の確認番号が送られてくるので、それを入力すれば決済が完了することになる。届くまではピックアップポイントと進捗状況を示した画面になる。その後は到着予定時間に「注文を承りました(We've got your order)」「調理中(Prepairing order)」、そしてマップ上で移動するロボットが示される「ロボットのお届け中(Robot on its way)」のスタータスを示すのだ。ロボットが到着するとショートメッセージに画面が「ロボット到着(Robot arrived)」となり、「隣にロボットがいます(I'm next to the robot)」の確認ボタンが表示される。確認ボタンをタップ後に「解除(Unlock)」ボタンを押す。「こんにちは!配達品です(Hello!here's a delivery)」との音声が聞こえるのでカバーをマニュアルで開け、注文品をピックアップするのだ。ただしここで終わりではない。マニュアルでカバーを閉めたあと、画面は注文品を受け取りましたか?となる。最後にロボットを「送り出します」のボタンを押すことで「ありがとうございました!(Thank you, have a nice day)」と言ってロボットが再び動き出すことになるのだ。つまり利用者が確認するまでは一定時間、ロボットはその場にとどまることになる。ヤンデックスとグラブハブのキャンパス内ロボット展開も、スターシップのロボットとほぼ同様の仕様になると考えられる。2~3年もすればどの大学キャンパス内でもロボット運用が日常風景になるようだ。トップ動画:ヤンデックスの出前ロボット「ローバー(Rover)」のPR動画。ミシガン州アナーバーでは同社の出前ロボットが実働しているのだ。⇒こんにちは!アメリカン流通コンサルタントの後藤文俊です。キャンパス内での出前ロボット展開でも競争が激しくなりますね。恩恵を受けるのは消費者である大学生。例えば出前手数料の引き下げに、温かいものや冷たいものなど温度管理されたロボットなどの開発が進みます。ヤンデックスSDGの事業開発責任者のアルテム・フォーキン氏によると、創業から4年で同部門が自動運転開発に費やした費用がわずか1億ドルでした。同じ目的のために何十億ドルもの資金を調達したシリコンバレーのベンチャーらと比較すると、かなりの低コストであることがわかります。ヤンデックスSDGでは、より多くの商品も宅配できるよう、ロボットのサイズやキャパシティを増やしています。キャンパス内のロボット宅配で実績を重ねているスターシップ・テクノロジーと競争することで、よりよい出前ロボットが出てきます。で、優れた出前ロボットを使い倒していた大学生が社会人になり消費の中核になってくると、流通業界でのIT利用にも大きな影響がでてきます。キャッシュレス化が進むと若い人を中心に「お釣り」の概念が希薄化していきます。同様にロボット配達が拡大すると、お店(売り場)の概念が大きく変化します...