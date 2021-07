歴史は復讐する カナダ先住民の標的にされたエリザベス女王 英連邦王国の崩壊が始まった

[ロンドン発]カナダで旧宗主国・イギリスの君主ビクトリア女王とエリザベス女王(2世)の像が先住民によって引き倒された。先住民の子供を家族から引き離し同化教育を強制したカナダの寄宿学校跡地から大量に子供たちの遺体が見つかったのが発端だ。怒りの矛先は先住民の土地を植民地にした旧宗主国の君主に向けられている。

ボリス・ジョンソン英首相の報道官は「女王の像への破壊行為を非難する。先住民の子供たちの遺体が大量に埋められていたのはとても悲しい出来事だ。私たちの思いはカナダの先住民社会とともにある。これらの問題を綿密に追跡調査し、先住民の問題についてカナダ政府と引き続き協力していく」と表明した。

今年5月、カナダ・ブリティッシュコロンビア州の寄宿学校跡地で3歳児を含む未成年者215人の遺体が見つかった。6月にはサスカチュワン州の寄宿学校の跡地で無名の墓751基が発見された。

先住民の「カルチャー・ジェノサイド(文化の大虐殺)」に対する恨みを晴らすようにブリティッシュコロンビア州の先住民コミュニティーにある2つのカトリック教会が燃やされ、アルバータ州では10の教会に赤い手形が押されるなどの破壊行為が行われた。先住民の子供たちを死なせた寄宿学校はカトリック教会によって運営されていたからだ。

カナダが自治を開始した建国記念日(カナダ・デー)の7月1日、マニトバ州の州都ウィニペグにある議会のビクトリア女王(在位1837~1901年)像にロープがかけられて引き倒され、先住民たちは歓声を上げた。像の頭部はもぎ取られ、川に放り込まれた。ビクトリア女王の像には「血」のような真っ赤なペンキがかけられ、台座には無数の赤い手形が押された。

Demonstrators toppled statues of Queen Victoria and Queen Elizabeth in Winnipeg this afternoon during rallies honouring the children discovered in unmarked graves on the sites of former residential schools over the past month. pic.twitter.com/Zx0aqPGcOW

近くのエリザベス女王(在位1952年~)像にもロープがかけられ、ひっくり返された。

We also pulled down the Queen Elizabeth the 2nd statue for her crimes against Indigenous children of the 12 Indigenous children that went missing with her husband prince philip pic.twitter.com/0T5kbGFDnH