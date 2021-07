【ウッドショックその後】

CNBC

木材の国際価格の高騰により日本でも「ウッドショック」と呼ばれていますが、アメリカでは一転して木材価格が一気に下落。コロナでリフォームに力を入れていた消費者が、旅行にお金を使うようになったためだと言います。はLumber prices dive more than 40% in June, biggest monthly drop on record(6月の木材価格、1か月としては最大の下げ幅)の中で、「2021年の木材バブルははじけた」として、高騰した木材の先物価格が6月には一転して40%以上下がり、1978年以来の下げ幅だと伝えています。5月7日にはひとつの単位(per thousand board feet)で終値が1670ドル50セントに達し、去年4月の6倍以上の高値を記録。これを受けて新築一戸建て住宅の価格が平均で3万6000ドル(約400万円)値上がりしたということです。しかし、先週には710ドルまで下落。経済活動が本格的に再開したことで、自宅のリフォームよりも旅行にお金をかけるようになったことに加えて、あまりの高値に対して消費者がリフォームを控えた結果だとしています。もThe Price of Lumber Continues to Tumble(木材価格、下落を続ける)の中で、木材価格がアメリカの金融政策にも影響していると伝えています。FRB=連邦準備制度理事会のパウエル議長は「不足やボトルネックのために急激に値上がりしたものがある。あるところで上昇が止まり、場合によっては木材のように下落するだろう」と述べて、物価の上昇は一時的だという認識を示したということです。はLumber prices have bottomed out, but are likely to stay double the historical average for at least the next 5 years, trader says(木材価格は下げ止まったが、今後5年程度はこれまでの平均の少なくても2倍の価格が続くだろうと関係者)の中でDeacon Tradingという木材取引業者のCEOは、今後3年から5年程度は1000ドル以上と、これまでの平均の400ドル前後をはるかに上回るだろうと予測していると伝えています。5月には一気に1700ドルまで上昇したが、およそ半値まで下落。先物価格とスポット価格を比べると過去1年間はスポット価格の方が先物価格より高かったものの、ここに来て逆転し、先物価格の方が高くなっているということです。住宅の建築業者は建設を抑えたため木材業者が先々まで価格を決めることを控えるよになったことで価格が下落したとしています。