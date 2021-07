Koki,高級バッグ抱えてお見舞い投稿が炎上…「粗探し」と擁護論も

《Going to shooting with my coffee and @louisvuitton bag》

7月5日、英語で「コーヒーとルイヴィトンのバッグを持って撮影に行ってきます」とインスタグラムに綴ったのはモデルのKoki,(18)。1枚目はバッグを持って微笑むショットで、2枚目はコーヒーを飲みながらにこやかに笑う動画をアップしている。

続く文章では、

と締めくくった。

現在、大雨による大規模土石流で行方不明者も出ている静岡県熱海市の甚大な被害を慮った文章なのだろう。ところがネット上では、このKoki,の投稿が炎上する事態に発展しているのだ。

Koki,といえば昨年7月8日にもインスタグラムを通じて、九州で発生した豪雨被害にお見舞いメッセージを次のように投稿していた。

《I hope everyone is safe in this rain and praying that everything is going to get better soon》(皆様がこの雨の中で無事でいることを祈っています)