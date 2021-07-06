- 2021年07月06日 09:20 (配信日時 07月06日 09:14)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者1億8396万人超 死者413.7万人
［６日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で１億８３９６万人を超え、死者は４１３万７３９８人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は２２００ＧＭＴ（日本時間６日午前７時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 604,792 33,886,985 18.51
India 402,728 30,585,229 2.98
Brazil 524,417 18,769,808 25.04
France 111,161 5,786,203 16.6
Russia 297,451 5,610,941 20.59
Turkey 49,924 5,444,786 6.06
United Kingdom 128,222 4,903,434 19.29
Argentina 95,904 4,535,473 21.55
Colombia 108,896 4,350,495 21.93
Italy 127,649 4,263,317 21.13
Spain 80,911 3,833,868 17.29
Germany 91,026 3,731,157 10.98
Iran 84,792 3,254,818 10.37
Poland 75,084 2,880,270 19.77
Mexico 233,622 2,540,068 18.51
Indonesia 60,582 2,284,084 2.26
Ukraine 52,470 2,237,553 11.76
Peru 193,230 2,065,113 59.23
South Africa 61,840 2,062,896 10.7
Netherlands 17,756 1,689,106 10.3
Czech Republic 30,310 1,667,935 28.51
Chile 33,103 1,569,829 17.67
Philippines 25,063 1,430,419 2.35
Canada 26,360 1,416,969 7.11
Iraq 17,316 1,371,475 4.51
Sweden 14,631 1,090,880 14.38
Belgium 25,185 1,086,508 22.03
Romania 33,928 1,080,951 17.43
Pakistan 22,408 962,313 1.06
Bangladesh 15,065 944,917 0.93
Portugal 17,112 889,088 16.64
Israel 6,428 842,890 7.24
Hungary 29,992 808,197 30.68
Japan 14,860 807,402 1.17
Malaysia 5,497 778,652 1.74
Jordan 9,781 753,192 9.82
Serbia 7,058 716,873 10.11
Switzerland 10,359 703,334 12.17
Austria 10,709 650,737 12.11
Nepal 9,225 644,622 3.28
United Arab Emirates 1,834 639,476 1.9
Lebanon 7,861 545,570 11.48
Morocco 9,319 534,550 2.59
Saudi Arabia 7,876 492,785 2.34
Ecuador 21,660 462,142 12.68
Bolivia 16,951 444,968 14.93
Tunisia 15,377 443,631 13.3
Kazakhstan 4,444 433,931 2.43
Paraguay 13,346 428,743 19.19
Greece 12,737 425,964 11.87
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