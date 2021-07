【ウォルマート】、シニア層のＤＸな囲い込みにはシルバー世代インフルエンサーを起用！

■英語のことわざに「Old habits die hard(長年の間に身についた習慣や癖はなかなか変えられない)」がある。



「habits」は「習慣・癖」と意味であり、「die hard」は映画「ダイ・ハード」から分かるように「死なない」という意味だ。



古くから長く続く習慣は簡単には変えられないのだ。この傾向は特にお年寄りによく見かける。



手数を必要としない極めて簡単な行動でも、新しいコトに対して年配者は躊躇する。



買い物ではセルフチェックアウトレジがそうかもしれない。



1回でも使って慣れてしまえば買い物点数が少ない場合、フルサービスのレジで待っているより素早く買い物を終わらせることが可能だ。



鉄道の乗車券は昔、手売りで販売していた。切符の自動券売機が導入された当初、慣れていないことを隠して「温かみがない」と無駄に抵抗を示す人が少なくなった。



しかし一旦新しいものを使ってしまえば、その利便性に気づき以前のアナログ販売に戻れなくなってしまうものだ。



企業側も新しいモノに抵抗を示す、お年寄りに頻繁に使ってもらうよう工夫しなければならない。



世界最大手チェーンのウォルマートでは、お年を召したインフルエンサーを起用してシニア層にもニューテクノロジーを積極的に利用しようと試みている。



ウォルマートはインタラクティブ・コンテンツ制作のスタートアップ「エコ(Eko)」と提携してショッパブルレシピ動画「ウォルマート・クックショップ(Walmart Cookshop)」を展開している。



いわゆるレシピ動画のクックショップは必要な材料をウォルマートのネットスーパーを介して簡単に購入できるようになっているのだ。



ウォルマートのショッパブルレシピは2年前からレシピ動画のテイスティ・アプリと提携してシームレスなショッピングを行っている。



クックショップではセレブシェフのジェイミー・オリバー氏や女優のソフィア・ベルガラ氏、歌手のパティ・ラベル氏、ブロガーでインフルエンサーのレー・ドラモンド氏など40歳以上の有名人を起用しているのが特徴だ。



クックショップの動画は双方向コンテンツになっていることで動画の初めに「キッズ向け」「家族用」「パーティセッティング」など1つの動画でも3〜4の選択肢があり、用途に合わせて選べるようになっている。



例えばジェイミー・オリバー氏のベジタブルピザでは「新しいレシピをトライします(Try new recipes)」「キッズ向け(Good stuff for kids)」「ゼロから調理(Cook from scratch)」から選択する。



「ゼロから調理」を選択するとオリバー氏がウォルマート・プライベートブランドの「中力粉(All-purpose flour)」「グルテンフリー小麦粉(Gluten free flour)」の両方を手にもち、どちらかを選択するように促すのだ。



中力粉を選ぶとオリバー氏はそれに従ってレシピを紹介していく。動画を見ながら材料をショッピングリストに加えることができ、宅配やカーブサイド・ピックアップで注文できるようになる。



動画を見ながらネット注文すると最短1時間でレシピ動画の調理を始めることができるというわけだ。



ウォルマート・クックショップのポイントは出演者にパティ・ラベル氏のような高齢者を起用していることだ。



食材を購入しにお店に行くのはしんどいけれど動画でみた料理はしてみたいという層を取り込もうとしている。



ウォルマートはネットスーパーに新規の利用客を取り入れながらネットスーパーサブスク「ウォルマート・プラス(Walmart +)」の会員拡大をねらっているのだ。



シルバーインフルエンサーを起用することで、リタイアしているシニア層をサブスク会員に増やしたいのだ。



人は自分と共通点や類似点が多い人を好む。熟年層は自分と同じ年齢のインフルエンサーを好むのだ。



見方を変えればYouTubeやインスタ、TikTokにはまだまだ中高年層のインフルエンサーが少ないと言える。開拓できていないとも言えるわけでまだまだ工夫の余地がありそうだ。



トップ画像:ウォルマート・クックショップでは出演者にパティ・ラベル氏のような高齢者を起用している。ウォルマートはネットスーパーからサブスクまでシニア世代を取り込みたいのだ。

⇒こんにちは!アメリカン流通コンサルタントの後藤文俊です。日本でも米国のようにネットスーパーが盛んになってくれば大手チェーンストアはシルバー世代のインフルエンサーを起用します。黒柳徹子さんとかがストアアプリを使って生鮮品などをサっと注文し、芦田愛菜さんのような若い世代を驚かせるみたいな。熟年層は若い層に比べて購買力は落ちますが、それでも食品は購入し続けますから。地方でのネットスーパー展開では、いかに彼らを取り込むかにかかってくるでしょう。

流通チェーンがIT投資を行うときに必要なのはカスタマーケアとカスタマーエクスペリエンスを最重要指数に置くことです。DXはストレスフリーでなければなりません。特に熟年層は一回使ってダメだったら、2度と手を出してくれませんから、アプリ起動〜商品検索〜ネット注文・決済〜確認〜手に入れるまで、その流れ(カスタマージャーニー)をシームレスに構築しておく必要があるのです。それ以前にシニア層に「なんだ、簡単なんだ」というイメージを作るためにもシルバー世代のインフルエンサーが重要な役割を担うのです。

そういった意味でも、カスタマージャーニーが日本より優れているアメリカのDX流通事例をよく研究しておくべきなんですよ。