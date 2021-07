【クーラースクリーン】、ウォルマート等にも拡大！「うっせぇわ」エナジードリンクも？

■デジタルディスプレイ搭載のリーチインクーラー「クーラー・スクリーン(Cooler Screens)」がウォルマートなど大手チェーンストアに波及・拡大する。クーラー・スクリーンは飲み物やアイスクリームなど冷蔵・冷凍した状態のまま商品を陳列することができるリーチインショーケースのガラス扉部分をデジタルディスプレイにしたもの。リーチインクーラーに置かれているミネラルウォーターやビール、アイスクリーム、冷凍食品などの商品をデジタル表示する。デジタルスクリーンでは商品の並びを入れ替えることができ、コマーシャル等のイメージ動画や価格もリアルタイムで変更可能だ。デジタルスクリーンを搭載したリーチインは2017年にシカゴで創業したスタートアップのクーラースクリーンが開発。クーラースクリーンの共同創業者にはドラッグストアチェーン大手ウォルグリーンのCEOだったグレゴリー・ワッソン氏も名を連ねている。ウォルグリーンでは2019年初頭からシカゴやシアトル郊外の6店舗でクーラースクリーンのテストを開始。利用者から好評だったことからシカゴ市内の50店舗にクーラー・スクリーンを導入した。飲料水の売上でも導入店と非導入店では50~100%の売上が異なっていることもあり、ウォルグリーンに追加・導入する予定だった。だが昨年のパンデミックの影響でクーラースクリーンの生産が遅れ、実際には100ヶ所程度の導入となっているという。一方で、今年1月にあhジャイアント・イーグルの傘下でペンシルベニア州ピッツバーグを中心に展開するコンビニエンスストア「ゲットゴー・カフェ&マーケット(GetGo Cafe + Market)」が一部の店舗で導入した。ゲットゴー・カフェ&マーケットではクーラー・スクリーンを5店舗でテストしている。広告ビジネスサイトのアドウィーク(Adweek)によると、コンビニエンスストア以外ではチェーンストア最大手のウォルマートやスーパーマーケットチェーン最大手のクローガーが契約している。さらにウォルグリーンと競合するドラッグストアチェーンのCVSも店舗内にクーラースクリーンを導入する計画なのだ。計画が進めば今年8月までに5,000万人近くの人がクーラースクリーンを大手チェーンストアで見かけることになるのだ。スマート・リーチインとも言えるクーラー・スクリーンにはカメラやセンサーも内蔵したIoT仕様となっている。顔認識システムから誰がどの商品を見て、何に手を伸ばしたが分析できるようになっているのだ。顔認証のAI分析から顧客の性別や年齢が判断でき広告などのマーケティングに生かせるという。例えば飲料メーカーが若い女性向けにテレビコマーシャルなどのキャンペーンを行ったとき、宣伝活動の効果の有無を確認できるのだ。デジタルスクリーンの表示で、コカ・コーラ社のスプライトをペプシコ社のマウンテンデューを並べることで売上の違いを調べることも可能となる。また年配の女性は他の曜日に比べて特定の曜日の夜にアイスクリームを購入する傾向が多くなるなども分かるのだ。さらにアイリス(眼の虹彩)トラッキングでリーチインの扉を開いたあとの顧客の目の動きも分析可能となる。視線をトラッキングすることで、特定の商品でユーザーの視線がとまる「アイキャッチング」となる商品の多寡からキャンペーン効果もわかるのだ。クーラー・スクリーンはデジタル広告業界で「広告の新ラストマイル(the new last mile of advertising)」とも呼ばれている。スマートフォンやタブレット、パソコン等を日常的に使わないどころかテレビも見ない、いわゆる「オフライン・ショッパー(offline shoppers)」が一定数いることで、デジタル広告は彼らにリーチできない歴史的な課題を抱えている。店頭にあるクーラー・スクリーンならオフライン・ショッパーもデジタル広告に触れ、この課題が解決できるのだ。クーラースクリーンには世界最大の食品・飲料メーカーのネスレやコナグラ・フーズ、ミラークアーズなど100社以上がパートナーシップを結んでいる。クーラースクリーンは昨年10月、シリーズCラウンドで8,000万ドル(約83億円)以上を調達したことを発表し、累計では1億ドル(約103億円)以上の調達となっているのだ。クーラースクリーンの派手なグラフィックにより、店内もラスベガスを感じさせる陽気な雰囲気となる。アニメフレンドリーな日本でもクーラースクリーンンお応用が待たれる。トップ画像:ウォルグリーンに設置されているクーラー・スクリーン。デジタルディスプレイで遠くからでも注意をひく。画面いっぱいに例えば「うっせぇわ」のミュージックビデオを映し出すだけでも、タイアップしたエナジードリンクはバカ売れになりそうだ。クーラー・スクリーンを使うことでPOPとしては最大の効果を見込める。デジタルディスプレイ全画面に例えばAdoの「うっせぇわ」や「ギラギラ」「踊」、YOASOBIの「怪物」や「夜に駆ける」などのMVを映し出せば、離れた場所でもかなり目立つ。画面が通常の商品を並べているディスプレイに変わり、そこにタイアップ商品が並んでいればドアを開けてパッケージを眺めるため手に取ることになるのだ。⇒こんにちは!アメリカン流通コンサルタントの後藤文俊です。18歳の女性歌手Adoのメジャーデビュー曲「うっせぇわ」のミュージックビデオ(MV)とストリーミングの累計再生回数が合計3億を突破したそうです。ちょっとした社会現象ですね。最初の「正しさとは、愚かさとは、それが何か見せつけてやる」の挑発的でインパクトのある歌詞から、飲料メーカーはタイアップしたいだろうなと思わせます。一度聴くと耳から離れない中毒性を持った「うっせぇ、うっせぇ、うっせぇわ」の反逆的なフレーズから、エナジードリンクのモンスターエナジーと相性が良さげ。MVの派手なアニメも衝撃的なので「うっせぇわ」のMVサムネをそのまんま、エナジードリンクのラベルにしてもいいぐらいでしょう。エントリー記事にあるクーラースクリーンみたいなものが日本でも拡大すれば、それこそアニメフレンドリーな日本では訴求力バツグンです。「うっせぇわ」の他に「ギラギラ」や「踊」、YOASOBIの「怪物」や「夜に駆ける」などをリーチイン上に一瞬でもMVを流せばタイアップする飲み物に若者は手が出ます。カメラやセンサーを内蔵したスマートなリーチインにしなくても大画面に縦読みの独特なフォント「うっせぇわ」を映せばOK。「うっせぇわ、うっせぇわ、うっせぇわ、あなたが思うより健康です!」のフレーズで、タイアップする栄養ドリンク系飲料は売れます。