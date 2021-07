【ヒートドーム現象】

気づけば7月。何だか涼しい日々が続いていますが、アメリカとカナダの西部が熱波に襲われています。

例年は過ごしやすい気候で知られていますが、猛暑に。

暑さの原因はヒートドーム(heat dome)と呼ばれる気象現象です。

沸騰した鍋の上に蓋をしたように、上空で発達した高気圧が熱い空気を閉じ込めて、広い範囲で熱波をもたらすそうです。

(米西海岸 例年は過ごしやすいのですが・・)

CBS はWhat is a heat dome? Extreme temperatures in the Pacific Northwest, explained(ヒートドームとは?北米の太陽側で気温が急上昇)の中で、カナダのブリティシュコロンビア州、アメリカのワシントン州、オレゴン州、アイダホ州、モンタナ州、それにカリフォルニア州などでは熱波の影響で気温が急上昇していると伝えています。

カナダ・ブリティッシュコロンビア州のリットンという町では先週末、摂氏46.6度の新記録を更新。

米オレゴン州のポートランドでは今週、46度まで、ワシントン州シアトルも42.2度まで上がったということです。

この理由は「ヒートドーム」で、上空で発達した高気圧が熱い空気を閉じ込めて広い範囲に熱波をもたらしているということです。

NPR はThe Record-Breaking Heat Wave That’s Scorching the Pacific Northwest(記録的な熱波、西海岸を襲う)の中で、ヒートドームの影響でアメリカ西海岸の気温が急上昇していて米西海岸のポートランドやシアトルでは先週から今週にかけて連日、最高記録を更新していると伝えています。

このうちポートランドではケーブルが焼け焦げたほか、ワシントン州エバーソンでは歩道が熱で割れたということです。

科学者は地球の温暖化により、熱波と干ばつが頻発し、より深刻にさせていると指摘しているそうです。

CNN はMore than 230 deaths reported in British Coumbia amid hisoric heat wave(記録的な熱波によりカナダのブリティッシュコロンビア州で230人が死亡)の中で今月25日から29日にかけてカナダ西部のブリティッシュコロンビア州では記録的な暑さとなり230人以上が亡くなったと報じています。

このうちバンクーバーでは今週、38度を超えて高齢者の死亡が相次いでいるとしています。