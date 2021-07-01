- 2021年07月01日 09:05 (配信日時 07月01日 09:04)
日銀短観、4期連続改善 製造業と非製造業の回復に格差
［東京 １日 ロイター］ - 日銀が１日発表した６月短観によると、大企業・製造業の業況判断指数（ＤＩ）がプラス１４、非製造業がプラス１となった。ともに４期連続の改善だが、３月調査からの改善幅は製造業が９ポイント、非製造業が２ポイントとなっており、製造業の回復が目立った。
大企業・製造業の業況判断ＤＩは、２０１８年１２月以来の水準。ロイターがまとめた予測中央値（プラス１５）は下回った。大企業・製造業の先行き判断ＤＩはプラス１３と、１ポイントの悪化を見込む。
大企業・非製造業の業況判断ＤＩは、２０年３月以来の水準。ロイターがまとめた予測中央値（プラス３）を下回った。大企業・非製造業の先行き判断ＤＩはプラス３だった。
今回の短観の調査期間は５月２７日から６月３０日。
日銀が発表した全国企業短期経済観測調査（日銀短観）の詳細は以下の通り。（カッコ内はロイターが集計した民間調査機関予測の中央値）
業況判断DI（「良い」－「悪い」・％ポイント）
6月調査 9月予測 3月調査
----------------------------------------------------------------
製造業
大企業 ＋14 (+15) ＋13 (+18) ＋5
中堅企業 ＋5 ‐1 ‐2
中小企業 ‐7 (-5) ‐6 (-3) ‐13
非製造業
大企業 ＋1 (+3) ＋3 (+8) ‐1
中堅企業 ‐8 ‐8 ‐11
中小企業 ‐9 (-9) ‐12 (-8) ‐11
----------------------------------------------------------------
設備投資額（含む土地投資額、前年度比・％）
2021/22
6月調査
全産業 ＋7.1
大企業 ＋9.6
製造業 ＋13.3
非製造業 ＋7.4
中堅企業 ＋3.6
製造業 ＋14.0
非製造業 ‐2.1
中小企業 ＋0.9
製造業 ＋2.3
非製造業 ＋0.2
経常利益（前年度比・％）
2021/22
6月調査
全産業 ＋9.1
大企業 ＋11.0
製造業 ＋4.0
非製造業 ＋20.0
中堅企業 ＋8.4
製造業 ＋5.0
非製造業 ＋10.3
中小企業 ＋3.1
製造業 ＋10.2
非製造業 ＋0.8
資金繰り判断ＤＩ（全産業、「楽である」─「苦しい」・％ポイント）
6月調査 3月調査
-------------------------------------------------------
全産業 ＋11 ＋9
大企業 ＋15 ＋14
中堅企業 ＋14 ＋11
中小企業 ＋8 ＋6
-------------------------------------------------------
金融機関の貸出態度判断ＤＩ（全産業、「緩い」─「厳しい」・％ポイント）
6月調査 3月調査
-------------------------------------------------------
全産業 ＋18 ＋18
大企業 ＋16 ＋16
中堅企業 ＋21 ＋21
中小企業 ＋19 ＋19
-------------------------------------------------------
雇用人員判断ＤＩ（「過剰」─「不足」・％ポイント）
6月調査 3月調査
-------------------------------------------------------
全産業 ‐14 ‐12
大企業 ‐7 ‐5
製造業 ‐2 0
非製造業 ‐10 ‐13
中小企業 ‐16 ‐15
製造業 ‐7 ‐3
非製造業 ‐22 ‐22
-------------------------------------------------------
生産・営業用設備判断ＤＩ（「過剰」─「不足」・％ポイント）
6月調査 3月調査
-------------------------------------------------------
全産業 ＋2 ＋4
大企業 ＋2 ＋4
製造業 ＋1 ＋6
非製造業 ＋3 ＋2
中小企業 ＋2 ＋4
製造業 ＋5 ＋8
非製造業 0 0
-------------------------------------------------------
＊日銀のホームページは
http://www.boj.or.jp/en/statistics/tk/yoshi/tk2106.htm
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