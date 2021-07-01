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  • 2021年07月01日 09:05 (配信日時 07月01日 09:04)

日銀短観、4期連続改善　製造業と非製造業の回復に格差


［東京　１日　ロイター］ - 日銀が１日発表した６月短観によると、大企業・製造業の業況判断指数（ＤＩ）がプラス１４、非製造業がプラス１となった。ともに４期連続の改善だが、３月調査からの改善幅は製造業が９ポイント、非製造業が２ポイントとなっており、製造業の回復が目立った。

大企業・製造業の業況判断ＤＩは、２０１８年１２月以来の水準。ロイターがまとめた予測中央値（プラス１５）は下回った。大企業・製造業の先行き判断ＤＩはプラス１３と、１ポイントの悪化を見込む。

大企業・非製造業の業況判断ＤＩは、２０年３月以来の水準。ロイターがまとめた予測中央値（プラス３）を下回った。大企業・非製造業の先行き判断ＤＩはプラス３だった。

今回の短観の調査期間は５月２７日から６月３０日。

日銀が発表した全国企業短期経済観測調査（日銀短観）の詳細は以下の通り。（カッコ内はロイターが集計した民間調査機関予測の中央値）

業況判断DI（「良い」－「悪い」・％ポイント）

6月調査 9月予測 3月調査

----------------------------------------------------------------

製造業

大企業 ＋14 (+15) ＋13 (+18) ＋5

中堅企業 ＋5 ‐1 ‐2

中小企業 ‐7 (-5) ‐6 (-3) ‐13

非製造業

大企業 ＋1 (+3) ＋3 (+8) ‐1

中堅企業 ‐8 ‐8 ‐11

中小企業 ‐9 (-9) ‐12 (-8) ‐11

----------------------------------------------------------------

設備投資額（含む土地投資額、前年度比・％）

2021/22

6月調査

全産業 ＋7.1

大企業 ＋9.6

製造業 ＋13.3

非製造業 ＋7.4

中堅企業 ＋3.6

製造業 ＋14.0

非製造業 ‐2.1

中小企業 ＋0.9

製造業 ＋2.3

非製造業 ＋0.2

経常利益（前年度比・％）

2021/22

6月調査

全産業 ＋9.1

大企業 ＋11.0

製造業 ＋4.0

非製造業 ＋20.0

中堅企業 ＋8.4

製造業 ＋5.0

非製造業 ＋10.3

中小企業 ＋3.1

製造業 ＋10.2

非製造業 ＋0.8

資金繰り判断ＤＩ（全産業、「楽である」─「苦しい」・％ポイント）

6月調査 3月調査

-------------------------------------------------------

全産業 ＋11 ＋9

大企業 ＋15 ＋14

中堅企業 ＋14 ＋11

中小企業 ＋8 ＋6

-------------------------------------------------------

金融機関の貸出態度判断ＤＩ（全産業、「緩い」─「厳しい」・％ポイント）

6月調査 3月調査

-------------------------------------------------------

全産業 ＋18 ＋18

大企業 ＋16 ＋16

中堅企業 ＋21 ＋21

中小企業 ＋19 ＋19

-------------------------------------------------------

雇用人員判断ＤＩ（「過剰」─「不足」・％ポイント）

6月調査 3月調査

-------------------------------------------------------

全産業 ‐14 ‐12

大企業 ‐7 ‐5

製造業 ‐2 0

非製造業 ‐10 ‐13

中小企業 ‐16 ‐15

製造業 ‐7 ‐3

非製造業 ‐22 ‐22

-------------------------------------------------------

生産・営業用設備判断ＤＩ（「過剰」─「不足」・％ポイント）

6月調査 3月調査

-------------------------------------------------------

全産業 ＋2 ＋4

大企業 ＋2 ＋4

製造業 ＋1 ＋6

非製造業 ＋3 ＋2

中小企業 ＋2 ＋4

製造業 ＋5 ＋8

非製造業 0 0

-------------------------------------------------------

＊日銀のホームページは

http://www.boj.or.jp/en/statistics/tk/yoshi/tk2106.htm

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