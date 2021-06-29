- 2021年06月29日 00:25 (配信日時 06月29日 00:22)
ＥＣＢ、週間のＰＥＰＰ購入243億ユーロに拡大
［フランクフルト ２８日 ロイター］ - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）によるパンデミック緊急購入プログラム（ＰＥＰＰ）の資産買い入れ額は、６月２５日までの１週間で差し引き２４３億１３００万ユーロと、前週の１９３億６４００万ユーロから拡大した。
他の買い入れプログラムを含めた全体の買い入れ額も差し引き３１９億ユーロと、前週の２８５億５９００万ユーロから増えた。
Reference Date PSPP ABS Covered bonds CSPP PEPP Total
Jun 25 7.613 -0.363 0.163 0.174 24.313 31.900
Jun 18 6.013 -0.134 0.587 2.729 19.364 28.559
Jun 11 0.849 0.111 0.638 1.121 10.834 13.553
Jun 4 1.167 -0.016 0.723 1.474 20.625 23.973
May 28 -3.395 0.061 -1.282 -0.068 20.035 15.351
May 21 5.892 -0.276 -0.332 1.506 21.671 28.461
May 14 6.728 0.188 0.917 1.809 18.966 28.608
May 7 4.307 0.123 1.300 2.147 16.291 24.168
Apr 30 1.918 -0.004 0.518 -0.168 19.008 21.272
トピックス
ランキング
-
1
「有料版なら広告なし」が生む、持つ者と持たざる者の情報格差
-
2
マイクロソフト帝国「Windows11」の苦渋(1)！最後発言撤回して「ウィンテル」集金モデル復活で儲けたい！？
-
3
日本が台湾に124万回分のコロナワクチンを無償提供 10年前の東日本大震災の恩返し
-
4
ジェフ・ベゾズ氏に「地球に戻るな」コール - 土方細秩子 （ジャーナリスト）
-
5
生産緑地＆第一種低層住居専用地域問題を一気に解決！コロナ時代の郊外住宅の作り方
-
6
都議選の向こうには衆院選 明白な指針と思いを有権者は理解せよ
-
7
日本中が目撃した奇跡の金メダル 原田雅彦さんが振り返る長野五輪・ジャンプ団体戦の舞台裏
-
8
朝日新聞デジタル版 月に記事300本から50本に激減で「隠れ6倍値上げ」
-
9
麻生太郎氏“自分で撒いた種”発言に「人として最低」と猛批判
-
10
日本の上場企業のサラリーマン社長は「割に合わない」