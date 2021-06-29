  1. トップ>
  2. IT･経済
記事
  • ロイター
  • 2021年06月29日 00:25 (配信日時 06月29日 00:22)

ＥＣＢ、週間のＰＥＰＰ購入243億ユーロに拡大


［フランクフルト　２８日　ロイター］ - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）によるパンデミック緊急購入プログラム（ＰＥＰＰ）の資産買い入れ額は、６月２５日までの１週間で差し引き２４３億１３００万ユーロと、前週の１９３億６４００万ユーロから拡大した。

他の買い入れプログラムを含めた全体の買い入れ額も差し引き３１９億ユーロと、前週の２８５億５９００万ユーロから増えた。

Reference Date PSPP ABS Covered bonds CSPP PEPP Total

Jun 25 7.613 -0.363 0.163 0.174 24.313 31.900

Jun 18 6.013 -0.134 0.587 2.729 19.364 28.559

Jun 11 0.849 0.111 0.638 1.121 10.834 13.553

Jun 4 1.167 -0.016 0.723 1.474 20.625 23.973

May 28 -3.395 0.061 -1.282 -0.068 20.035 15.351

May 21 5.892 -0.276 -0.332 1.506 21.671 28.461

May 14 6.728 0.188 0.917 1.809 18.966 28.608

May 7 4.307 0.123 1.300 2.147 16.291 24.168

Apr 30 1.918 -0.004 0.518 -0.168 19.008 21.272

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

トピックス

  1. 一覧を見る

ランキング

  1. 1

    「有料版なら広告なし」が生む、持つ者と持たざる者の情報格差

    御田寺圭

    06月28日 11:00

  2. 2

    マイクロソフト帝国「Windows11」の苦渋(1)！最後発言撤回して「ウィンテル」集金モデル復活で儲けたい！？

    韋駄天太助

    06月28日 16:35

  3. 3

    日本が台湾に124万回分のコロナワクチンを無償提供 10年前の東日本大震災の恩返し

    野田佳彦

    06月28日 17:04

  4. 4

    ジェフ・ベゾズ氏に「地球に戻るな」コール - 土方細秩子 （ジャーナリスト）

    WEDGE Infinity

    06月28日 08:09

  5. 5

    生産緑地＆第一種低層住居専用地域問題を一気に解決！コロナ時代の郊外住宅の作り方

    中川寛子

    06月28日 10:08

  6. 6

    都議選の向こうには衆院選 明白な指針と思いを有権者は理解せよ

    ヒロ

    06月28日 12:43

  7. 7

    日本中が目撃した奇跡の金メダル 原田雅彦さんが振り返る長野五輪・ジャンプ団体戦の舞台裏

    島村優

    06月28日 13:50

  8. 8

    朝日新聞デジタル版　月に記事300本から50本に激減で「隠れ6倍値上げ」

    NEWSポストセブン

    06月28日 08:52

  9. 9

    麻生太郎氏“自分で撒いた種”発言に「人として最低」と猛批判

    女性自身

    06月28日 08:37

  10. 10

    日本の上場企業のサラリーマン社長は「割に合わない」

    内藤忍

    06月28日 11:36

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。