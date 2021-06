ピンチョン『ブリーディング・エッジ』を読むという異様な体験をした

ブルックとアヴラム・「アヴィ」・デシュラー

ブルックはマキシーンの妹。仲は微妙。アヴィはブルックの夫。イスラエルから到着。一年間キブツで暮らしてた。ハッシュスリンガーズはアヴィにオファーを出す。ウィンダストはアヴィに興味がある。Tシャツのロゴは「ALL YOUR BASE ARE BELONG TO US」