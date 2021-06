イギリスで人気急拡大するインディー音楽。聴かれた音楽の25%以上は非メジャー作品

イギリスの音楽業界団体、BPI (英国レコード産業連盟)と、同国のインディーズレーベルのビジネス活動を支援するNPO団体のAIM (Assosiation of Independent Music)が発表したレポートによると、2020年にイギリスで消費された音楽の26%が、インディーレーベルまたはインディペンデントアーティストの作品だったというデータを明らかにしました。BPIとAIMは、過去5年でインディーアーティストがイギリスで市場シェアを拡大し続けているとも説明しています。

26%はアルバム相当売上 (AES、Album Equivalent Sales)。

2020年の売上の内訳をフォーマット別に見てみると、インディーレーベル発の作品がアナログレコード市場では35%、CD売上では30%、音楽ストリーミングでは24.5%を占めました。

BPIによれば、イギリスの音楽消費量は6年連続で増加傾向を示しています。2020年は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたにも関わらず、音楽の消費量は前年から8.2%増加するなど、音楽への需要が高まっていることが数値でも明らかになっています。

消費の増加に勢い付けられたイギリスは音楽市場の売上もプラス成長が続いています。2020年は前年比3.8%増し、5年連続の右肩上がりになっています。

音楽市場の成長はインディー音楽コミュニティにとってプラスに左右すると、インディーレーベルやディストリビューター、アーティストのビジネス支援を担うイギリスの音楽業界団体AIMでは捉えています。

メジャーレーベルは巨額な宣伝予算を未だに投じる余裕があります。一方、運用資金の少ないインディーレーベルやディストリビューターは、音楽性とファンの支援、クリエイティブなマーケティング戦略を武器に大きな成果を上げてきた結果、市場シェア獲得に繋がっているのです。

AIMのCEO、ポール・パシフィコ(Paul Pacifico)はインディー音楽作品のシェア拡大について次のように述べています。



「インディペンデントな音楽ビジネスは、イギリス音楽業界のイノベーションと実験を生み出す拠点です。クリエイティブな起業家が集まる私たちのコミュニティは音楽を進化させ続けます。私たちは業界再編に直面していますが、ストリーミングが消費者に多様性ある幅広い音楽と出会う機会を増やす中、インディペンデント音楽が市場シェアを引き続き伸ばすことを確信しています」

インディー音楽の定義も進化

2021年Q1 (1-3月期)を見ると、さらに多くのインディー作品の躍進が目立ちます。

売上面でも、インディー作品が音楽ファンから人気を集めています。アナログレコード市場では39.8%、CDでは32.5%、ストリーミングでは25.8%がインディー作品で消費されました。2020年から引き続きインディーアーティストの作品が市場シェアが拡大しているトレンドがあることが明らかです。

アーティストの実績では、Rock Action RecordsのMogwaiの『As the Love Continues』、AWALのYou Me At Sixの『Suckapunch』、Epitaph RecordsのArchitectsの『For Those That Wish to Exist』が、イギリス・アルバムチャートで1位を獲得しています。

As The Love Continues by Mogwai

SUCKAPUNCH [Explicit] by You Me At Six

For Those That Wish To Exist by Architects

インディー音楽の定義も変わり始めています。

これまでは、老舗インディーレーベルの作品が多数占めていたものの、近年はTikTokやYouTubeなどのSNSを中心に活動するDIYアーティストや、アーティストダイレクト型の作品の人気が急速に拡大してきました。

新時代のアーティストの中で、レーベルとも契約せず、SNSやデジタルに強いディストリビューターや事務所と契約する流れが加速するなど、多くのアーティストやレーベルが戦略的な好機を活かしてより大きな成功に繋げているのです。

BPIのCEO、ジェフ・タイラー (Geoff Taylor)はインディー音楽の成長する要因を次のように述べます。

「インディーレーベルやアーティストは音楽ストリーミングの世界へのリーチ力を最大活用しており、アーティストとレーベルの新たなパートナーシップの開拓や、アナログレコードの復活、CDビジネスの回復において中心的役割を果たしています。音楽業界が優秀な才能に溢れ、ファンやアーティストが今まで以上に多くの選択肢を得られるようにしてくれます」

ちなみに、イギリスのインディー音楽をアメリカと比較分析していらっしゃる沢田太陽さんのこちらの記事もぜひ参考にご覧ください。

参考記事

USとUK。今、どっちのインディ・ロックの方が勢いある? 答えは圧倒的に・・・|THE MAINSTREAM(沢田太陽)|note