- 2021年06月24日 13:51 (配信日時 06月24日 13:48)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者1億7950万人超 死者404.6万人
［２４日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で１億７９５０万人を超え、死者は４０４万６０１７人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は０４００ＧＭＴ（日本時間午後１時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL CONFIRMED
TERRITORIES DEATHS CASES
United States 602,387 33,729,957 18.44
India 390,660 30,028,709 2.89
Brazil 504,717 18,054,653 24.1
France 110,778 5,757,798 16.54
Turkey 49,358 5,383,545 6
Russia 290,421 5,368,513 20.1
United Kingdom 128,027 4,667,870 19.26
Argentina 90,281 4,298,782 20.29
Italy 127,352 4,255,434 21.08
Colombia 101,302 3,997,021 20.4
Spain 80,724 3,768,183 17.25
Germany 90,537 3,724,470 10.92
Iran 83,329 3,128,395 10.19
Poland 74,893 2,879,192 19.72
Mexico 231,505 2,482,784 18.35
Ukraine 52,123 2,230,977 11.68
Peru 190,906 2,033,606 58.51
Indonesia 55,594 2,033,421 2.08
South Africa 59,258 1,861,065 10.26
Netherlands 17,734 1,680,880 10.29
Czech Republic 30,289 1,666,325 28.49
Chile 31,690 1,525,744 16.92
Canada 26,155 1,410,206 7.06
Philippines 23,928 1,372,232 2.24
Iraq 16,968 1,305,000 4.41
Sweden 14,616 1,088,518 14.36
Romania 32,626 1,080,389 16.76
Belgium 25,144 1,080,035 21.99
Pakistan 22,073 950,768 1.04
Portugal 17,077 868,323 16.61
Bangladesh 13,787 866,877 0.85
Israel 6,427 839,987 7.24
Hungary 29,971 807,775 30.66
Japan 14,576 790,025 1.15
Jordan 9,693 748,103 9.74
Serbia 7,013 716,016 10.04
Malaysia 4,637 711,006 1.47
Switzerland 10,328 702,278 12.13
Austria 10,686 649,845 12.09
Nepal 8,894 627,854 3.17
United Arab Emirates 1,773 618,148 1.84
Lebanon 7,832 543,865 11.44
Morocco 9,254 527,696 2.57
Saudi Arabia 7,704 478,135 2.29
Ecuador 21,315 447,176 12.48
Bolivia 16,243 424,478 14.31
Bulgaria 18,008 421,246 25.63
Greece 12,595 419,455 11.74
Belarus 3,072 412,353 3.24
Kazakhstan 4,261 411,771 2.33
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